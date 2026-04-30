«Attraverso il limite»: a Buguggiate la mostra che trasforma le opere del Sacro Monte in ferro e oro

La sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ospita dal 4 all’8 maggio le opere di Walter Capelli nate da un lavoro di tre anni dentro le cappelle della Via Sacra tra lastre di ferro e foglia d’oro

Il Sacro Monte di Varese si svela attraverso una luce inedita a Buguggiate, dove l’arte fotografica incontra la materia grezza. Dal 4 all’8 maggio, la sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ospiterà la mostra «Attraverso il Limite, visioni di Passione e Silenzio» del fotografo Walter Capelli, un viaggio visivo che trasforma le celebri sculture delle cappelle seicentesche in opere tridimensionali su metallo e oro.

Un lavoro di ricerca durato tre anni

Al centro dell’esposizione c’è il lungo lavoro di ricerca condotto da Walter Capelli, che ha ottenuto il permesso speciale di entrare all’interno delle cappelle della Via Sacra. Questo accesso privilegiato ha permesso all’artista di documentare le scene sacre da una prospettiva impossibile per il normale visitatore, solitamente limitato dall’osservazione attraverso le grate esterne. Il risultato è un’indagine profonda sugli sguardi e sui dettagli delle statue che animano il complesso monumentale varesino.

Dalla fotografia alla “pittografia”

Le opere esposte non sono semplici riproduzioni fotografiche, ma pezzi unici realizzati con la tecnica della pittografia. Le immagini vengono impresse in camera oscura su lastre di ferro, che l’autore poi graffia e modella fino a renderle scultoree. «Ho voluto reinterpretare nuovamente sia le scene sia le sculture stesse – spiega Walter Capelli – soffermandomi sui loro sguardi, sulle espressioni, sui dettagli che spesso sfuggono a una visione veloce. Per farlo ho utilizzato le mie fonti di illuminazione, luci da fotografo pensate appositamente per creare una percezione diversa rispetto a quella che normalmente ha il pellegrino».

L’arte entra in banca

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco con il sostegno di Ccr Insieme Ets, trasforma lo sportello bancario di via Cavour in una galleria aperta alla cittadinanza. «Portare l’arte dentro una filiale bancaria significa trasformare un luogo quotidiano in uno spazio di incontro e di cultura, aperto al territorio – sottolinea Diego Trogher, vice presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate –. È la dimostrazione concreta di come realtà diverse possano collaborare per creare occasioni di crescita condivisa». Sulla stessa linea Marco Martignoni, presidente della Pro Loco di Buguggiate: «Ci teniamo a portare qualcosa di bello per il paese, anche grazie alla collaborazione con la Bcc. È un segno di come si possano creare connessioni tra luoghi, persone e iniziative».

Inaugurazione e orari

Il momento clou dell’evento sarà mercoledì 7 maggio alle ore 19, con l’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’autore e un rinfresco aperto al pubblico che darà simbolicamente il via alla festa patronale del paese. Secondo Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, l’esposizione rappresenta «un prezioso invito a guardare con occhi nuovi il patrimonio storico, culturale e spirituale che circonda la nostra comunità». Oltre alle pittografie su metallo, saranno presenti opere su foglia d’oro e vedute architettoniche del borgo montano.