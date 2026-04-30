“I sabati musicali di Auser Gallarate”: aperitivo e concerto swing

Il jazz sbarca a Gallarate per un nuovo appuntamento della rassegna dedicata alla musica e alla convivialità. Sabato 9 maggio 2025, la sede Auser di via del Popolo 3 aprirà le proprie porte per un evento che unisce il piacere di un aperitivo con buffet alle calde atmosfere dei grandi classici della tradizione jazzistica, reinterpretati in chiave contemporanea da una formazione di assoluto rilievo nel panorama lombardo.

Un aperitivo in musica nel cuore di Gallarate

La serata inizierà con un momento di condivisione: un aperitivo con buffet pensato per accogliere i soci e i cittadini, creando l’atmosfera giusta prima di lasciare spazio alle note. L’iniziativa rientra nel ciclo dei “Sabati musicali”, un progetto che Auser Gallarate porta avanti per offrire occasioni di svago e cultura alla comunità locale, trasformando la propria sede in un piccolo club dedicato alla musica di qualità.

Il Fabio Delvò Trio sul palco

Protagonista della serata sarà il Fabio Delvò Trio, una formazione composta da sax, batteria e basso elettrico che da circa due anni calca con successo le scene del jazz regionale. Il repertorio spazierà tra i giganti del genere: dalle atmosfere swing alle suggestioni immortali di autori come John Coltrane, Sonny Rollins, Miles Davis, Wayne Shorter e George Gershwin. L’obiettivo del trio è restare fedele allo spirito originale di questi capolavori, proponendoli però con una sensibilità moderna e comunicativa.

Un leader tra i talenti del jazz italiano

A guidare la formazione è il sassofonista varesino Fabio Delvò, musicista poliedrico impegnato su più fronti come compositore, improvvisatore e insegnante. Diplomatosi in armonia funzionale al C.E.M.M. di Bussero, Delvò ha ottenuto riconoscimenti importanti a livello nazionale, venendo inserito per due anni consecutivi, nel 2012 e nel 2013, tra i “nuovi migliori talenti italiani” nella prestigiosa classifica Top Jazz stilata dalla rivista Musica Jazz.

Una sezione ritmica di eccellenza

Accanto al sassofonista varesino si esibiranno due musicisti di grande esperienza: Daniele Cortese, proveniente da Milano, al basso fretless, e Marco Rizzini, da Como, alla batteria. Se Cortese è noto per un suono caldo e profondamente lirico, Rizzini viene descritto come un “architetto ritmico” capace di gestire con estrema precisione i volumi sonori, alternando momenti di grande energia a dettagli raffinati e silenzi carichi di significato. Un mix di talenti che promette di soddisfare anche gli ascoltatori più esigenti.