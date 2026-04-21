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Busto Arsizio/Altomilanese

Incidente in moto lungo le strade di Dairago: soccorso un 19enne

Il motociclista è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dopo l'intervento del 118 avvenuto intorno alle 18

ambulanza cva angera

Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi a Dairago a causa di una caduta dalla moto avvenuta in via Chiesa Damiano. (foto d’archivio)

La richiesta di intervento, inizialmente un codice rosso, è giunta poco prima delle 18 e ha attivato i mezzi inviati da Soreu Pianura, tra cui un’ambulanza e un’automedica.

Il giovane è stato trasferito all’ospedale di Legnano, dove è giunto verso le 18:20 in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, per gli accertamenti del caso. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri di Legnano.

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Pubblicato il 21 Aprile 2026
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