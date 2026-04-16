Premiati a Castellanza i lavori del concorso “Poster per la Pace”

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza hanno partecipato all’iniziativa proposta nell’ambito del Lions Day di domenica 12 aprile, riscuotendo un ampio successo. I loro lavori, presentati per il concorso ‘Poster per la Pace’, sono stati premiati all’interno della giornata organizzata dai Lions Club Castellanza Malpensa, Gorla Valle Olona e Leo Club Liuc e patrocinata da Città di Castellanza.

L’evento è stato l’occasione per l’Istituto Maria Ausiliatrice di presentare la Camminata per la Pace del prossimo 16 maggio, che si svolgerà nell’ambito di un’intera giornata di attività tematiche che coinvolgeranno la Biblioteca Civica di Castellanza e termineranno poi in Piazza San Magno e presso il Centro Prepositurale a Legnano.

La giornata vedrà protagonisti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria, che all’interno del progetto terze di quest’anno hanno ideato le attività e la mostra, dal titolo “La Pace. Costruiamo insieme un nuovo paradiso”, patrocinata anche dalla Fondazione Pistoletto.

Tra tutti i lavori presentati, ben diciassette hanno ottenuto una menzione speciale da parte dell’organizzazione. In particolare, il lavoro di Diego Distefano della classe 3^A ha ricevuto una menzione speciale per l’originalità del poster presentato.

“Nel disegnare il mio poster ho cercato di ideare un’immagine che rappresentasse una trasformazione. Partendo dal profilo di un fucile, simbolo di guerra, ho completato l’immagine con la colomba, simbolo riconosciuto da tutti come portatrice di pace: la versione migliore di noi!”

Ecco i nomi di tutti i lavori premiati:

Daniele Calini, Edoardo Veronelli, Alberto Rivolta, Giulia Grimoldi, Vittoria Rampinini, Alessia Montresor, Asia Gianazza, Giorgia Lamperti (classe 3^A);

Ilaria Banfi, Sofia Bonu, Beatrice Monticelli, Leonardo Facchetti, Aurora Colucci, Pietro Cantadori, Isabella Abruzzo, Greta Colombo, Raffaele Fontana (classe 3^B).