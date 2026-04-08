Seconda vittoria a Monza per Bellucci: battuto Guerrieri 6-3 6-4
Il tennista di Castellanza si conferma sulla terra rossa brianzola (6-3 6-4) e ora si prepara alla sfida contro Stefano Travaglia ai quarti di finale
Seconda vittoria per Mattia Bellucci al Monza Open. Dopo aver eliminato il serbo Lajovic al debutto, il tennista di Castellanza ha concesso il bis agli ottavi di finale, superando Andrea Guerrieri con il punteggio di 6-3 6-4. Sul rosso brianzolo, il mancino varesino ha confermato il suo ottimo stato di forma, gestendo con maturità i momenti chiave di un derby tutto italiano che gli regala l’accesso ai quarti di finale del torneo.
Solidità e controllo sulla terra rossa
Il match ha visto Bellucci prendere subito in mano le redini del gioco. Nonostante la resistenza di Guerrieri, arrivato dalle qualificazioni e autore di un percorso molto positivo, il castellanzese ha fatto valere la sua superiore classifica e una maggiore incisività nei turni di battuta. Dopo aver incamerato il primo set per 6-3, Mattia non ha abbassato la guardia, trovando il break decisivo anche nella seconda frazione per chiudere i conti sul 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.
Verso i quarti di finale
Con questo successo, Bellucci si proietta tra i migliori otto della competizione, dove lo attende uno scontro di alto livello contro Stefano Travaglia. La sfida sarà un test importante per le ambizioni del tennista bustocco, che sta dimostrando di aver trovato un ottimo feeling con la superficie brianzola, confermando i progressi tecnici mostrati già nella vittoriosa partita d’esordio contro la testa di serie Lajovic.
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