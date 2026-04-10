Spaccio di droga nel Locarnese, arrestati un 25enne e un 38enne
L’operazione della Polizia cantonale ha portato all’arresto di due uomini sospettati di gestire un’attività di spaccio rivolta a clienti della zona
Due arresti nel Locarnese per un’importante attività di spaccio di droga. La Polizia cantonale lo scorso 24 marzo ha fermato due persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di stupefacenti nella regione, un 25enne cittadino albanese residente in Albania e un 38enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero avuto ruoli differenti all’interno di una rete di spaccio rivolta a clienti locali.
All’operazione hanno collaborato, oltre alla Polizia cantonale, la Polizia della Città di Locarno e la Polizia intercomunale del Piano.
I reati ipotizzati nei loro confronti sono, a vario titolo, infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. A questi si aggiunge anche un’infrazione alla Legge federale sugli stranieri.
Le misure restrittive della libertà sono state nel frattempo confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.
L’inchiesta, coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri, prosegue per chiarire l’estensione dell’attività di spaccio e individuare eventuali ulteriori responsabilità.
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