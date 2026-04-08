Treni, ferrovieri e Ossola ai tempi della Resistenza
Un incontro promosso da Centro Diurno Anziani di Casa Maurizi e il Dopolavoro Ferroviario racconterà le vicende attraverso parole, immagini e diorami
Il Centro Diurno Anziani di Casa Maurizi di Cassano Magnago e il Dopolavoro Ferroviario di Gallarate e Domodossola organizzano un incontro sul tema: “Da Milano alla Val d’Ossola: treni e ferrovieri ai tempi della Resistenza”.
Francesco De Palo, ex macchinista di Milano, Arona e Gallarate, parlerà dell’importanza che i treni e i ferrovieri hanno avuto durante l’ultima guerra e nel periodo della Resistenza nelle zone, da Milano alla galleria del Sempione, in cui il mondo delle ferrovie si è reso protagonista di episodi -alcuni poco conosciuti- che hanno segnato quegli anni e dei cui effetti ancora oggi vi sono diverse tracce.
Gli spettacolari diorami di Ferdinando Franchini, ex capotecnico delle Ferrovie dello Stato, arricchiranno il racconto delle vicende ferroviarie di quel periodo, che verrà supportato anche da materiale video e fotografico.
Una collaborazione , questa, tra Centro Diurno Anziani di Cassano Magnago e DLF di Gallarate e Domodossola che vuole contribuire ad una riflessione collettiva sulla bellezza del 25 aprile e sui diversi soggetti, in questo caso i treni e i ferrovieri, che hanno contribuito alla liberazione del nostro Paese.
L’incontro si terrà giovedì 16 aprile alle 17 presso la sede del CDA di Cassano Magnago, in via Cav. Colombo 32 e si concluderà con un ricco aperitivo offerto al pubblico e preparato dai volontari dell’ AFPD di Cassano Magnago.
L’ingresso è libero.
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