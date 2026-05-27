A Gallarate si festeggia anche il Capodanno bengalese
Il “Borshoboron e Boishakhi Mela” è una festa laica, tradizione nazionale del Bangladesh: la comunità celebra anche a Gallarate, con corteo e momenti musicali, con perfomer da Milano, Brescia e Londra, oltre ai "bollywood dancer" della scuola di danza gallaratese Samsara
La comunità bengalese di Gallarate si prepara a celebrare una delle festività più sentite della propria cultura: il Borshoboron e Boishakhi Mela 1433, l’evento dedicato al Capodanno bengalese, che si terrà sabato 30 maggio 2026.
Nella tradizione bengalese sono molto rilevanti le festività nazionali, che hanno una visibilità maggiore anche rispetto alle festività musulmane. Tra queste c’è il Giorno della Lingua Madre e anche il “Capodanno”, molto sentito in particolare dalla diaspora. Feste che uniscono tutte le componenti sociali e religiose del Bangladesh (foto: wikimedia).
Organizzata dalla Bangladesh Association Varese, la manifestazione a Gallarate si svolgerà dalle ore 11:00 del mattino fino alle 20:30 al Centro Parrocchiale Paolo VI di Gallarate e promette una giornata ricca di colori, musica, tradizioni e intrattenimento per tutte le età.
Il programma prevede una grande varietà di attività pensate per coinvolgere famiglie, giovani e bambini. La giornata inizierà con una rally della gioia del Boishakhi, simbolo dell’energia e dell’orgoglio culturale bengalese. Seguiranno poi: il tradizionale Boishakhi Mela; competizioni sportive e giochi; concorsi di disegno per bambini; spettacoli culturali e musicali; estrazioni a premi e ricchi gadget.
Non mancheranno inoltre stand gastronomici e spazi dedicati all’artigianato e alla cultura del Bangladesh.
Ospiti internazionali e musica dal vivo
Grande attenzione sarà riservata anche agli spettacoli artistici. Sul palco saliranno diversi performer provenienti da varie città europee, tra cui artisti da Londra, Milano, Brescia e Bologna. Tra gli ospiti annunciati figurano: il musicista Masib da Bologna, l’attrice Shatabdi Roy, la cantante Jesha Shyam Kar, i bollywood dancer della scuola di danza gallaratese Samsara Club, Monalisa da Brescia.
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