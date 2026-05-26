A Gavirate “Un abbraccio di speranza” per le cure palliative pediatriche

L’ASST Sette Laghi celebra la XXV Giornata Nazionale del Sollievo, in programma il 31 maggio, con una serie di iniziative dedicate alla diffusione della cultura delle cure palliative e della presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Il programma prevede due eventi formativi per operatori sanitari e una giornata aperta alla cittadinanza a Gavirate.

Due convegni dedicati ai professionisti sanitari

Il primo appuntamento è in programma venerdì 30 maggio al Centro Congressi UNAHOTELS di Varese con il convegno “Percorsi di cura: dal dolore alla riabilitazione e recupero di un equilibrio psico-fisico”.

L’incontro approfondirà il tema della gestione integrata del dolore persistente e sarà rivolto a medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti e professionisti della riabilitazione.

Il secondo evento formativo si terrà invece il 12 giugno nell’Aula Magna Granero Porati dell’Università dell’Insubria di Varese ed è dedicato al tema “Implementare le Cure Palliative Pediatriche in ASST Sette Laghi”.

Il convegno affronterà i percorsi di presa in carico dei pazienti pediatrici e il rafforzamento della rete tra ospedale e territorio, con la partecipazione anche di specialisti degli Spedali Civili di Brescia.

Le iscrizioni ai corsi ECM sono disponibili attraverso il Portale Formazione di ASST Sette Laghi.

A Gavirate una giornata aperta a famiglie e bambini

Le iniziative si concluderanno domenica 14 giugno a Gavirate con “Lungolana – Un abbraccio di speranza”, evento inserito nel Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche promosso dalla Fondazione Maruzza.

Dalle 10 alle 18 sul lungolago saranno presenti stand informativi e attività gratuite dedicate a bambini e famiglie, organizzate da Sulle Ali Odv.

Tra gli appuntamenti aperti al pubblico: laboratori artistici e creativi inclusivi; momenti di arpaterapia e aromaterapia; incontri con i cani della pet therapy; attività informative sulle cure palliative pediatriche.

Alle 15 è previsto il “Grande Abbraccio Collettivo del Lago”, momento simbolico di vicinanza alle famiglie coinvolte nei percorsi di cura.

Tutte le attività saranno gratuite e accessibili anche ai bambini con disabilità.