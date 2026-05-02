Elezioni, prima uscita pubblica a Gorla Maggiore per Zappamiglio e la sua squadra

Un aperitivo informale. Qualche ora dedicata all’incontro con i cittadini, un po’ di leggerezza, ma al contempo un’occasione voluta per cercare un dialogo.

Pietro Zappamiglio – sindaco uscente e unico candidato alle prossime Amministrative – mercoledì 29 aprile ha dato avvio a una serie di eventi che nelle prossime settimane gli permetteranno di avvicinarsi ai cittadini di Gorla Maggiore.

L’obiettivo è quello di conquistare la fiducia delle persone, convincendoli a presentarsi alle urne e arrivare dunque a superare il quorum.

La serata di mercoledì aveva anche un altro scopo: quello di presentare la sua squadra e iniziare a parlare di idee e progetti. Un pensare al voto – dunque – non solo come “necessità” – evitare il commissariamento – ma come attestato di fiducia verso un programma ben definito e le persone che hanno scelto di scendere in campo con l’attuale Primo cittadino.

Questo il commento del candidato in vista a margine della serata: