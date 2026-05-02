Elezioni, prima uscita pubblica a Gorla Maggiore per Zappamiglio e la sua squadra
Iniziate le uscite sul territorio di Pietro Zappamiglio in vista del voto del 24 e 25 maggio. Il sindaco uscente, unico candidato alle elezioni a Gorla Maggiore, ha presentato la sua squadra in un evento mercoledì 29 aprile, iniziando a incontrare i gorlesi e parlando di idee e programmi
Un aperitivo informale. Qualche ora dedicata all’incontro con i cittadini, un po’ di leggerezza, ma al contempo un’occasione voluta per cercare un dialogo.
Pietro Zappamiglio – sindaco uscente e unico candidato alle prossime Amministrative – mercoledì 29 aprile ha dato avvio a una serie di eventi che nelle prossime settimane gli permetteranno di avvicinarsi ai cittadini di Gorla Maggiore.
L’obiettivo è quello di conquistare la fiducia delle persone, convincendoli a presentarsi alle urne e arrivare dunque a superare il quorum.
La serata di mercoledì aveva anche un altro scopo: quello di presentare la sua squadra e iniziare a parlare di idee e progetti. Un pensare al voto – dunque – non solo come “necessità” – evitare il commissariamento – ma come attestato di fiducia verso un programma ben definito e le persone che hanno scelto di scendere in campo con l’attuale Primo cittadino.
Questo il commento del candidato in vista a margine della serata:
Mercoledì sera abbiamo vissuto un bellissimo momento di incontro con l’aperitivo aperto a tutti, occasione per presentare la squadra e il programma.
La partecipazione è stata davvero sentita: molte persone presenti, tanto affetto e tanta voglia di esserci. Un segnale importante che dimostra quanto teniamo al nostro paese.
Siamo un’unica squadra, unita dalla volontà di lavorare con impegno, passione e dedizione per il bene di tutti. Per questo è fondamentale ricordare l’importanza del voto: raggiungere il quorum è un passaggio essenziale per poter continuare a costruire insieme il futuro della nostra comunità.
Portiamo avanti con orgoglio e responsabilità ciò che il nostro paese rappresenta, aiutiamoci, ciascuno nel proprio ruolo, a mantenerlo vivo, attivo e ben amministrato.
Zappamiglio unico candidato sindaco a Gorla Maggiore, la sua battaglia contro il quorum
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