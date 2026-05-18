Fermato al casello dell’A8 con il “kit dello spaccio” e l’agenda dei clienti: arrestato 28enne

La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un cittadino italiano di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato durante un controllo della Polizia Stradale lungo l’autostrada A8, nei pressi della barriera di Milano Nord, nel territorio comunale di Rho.

Il controllo al casello e l’atteggiamento sospetto

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona hanno fermato un’auto con a bordo il ventottenne e una donna alla guida.

A insospettire i poliziotti è stato il comportamento del passeggero che, appena il veicolo si è fermato vicino al casello, avrebbe cercato nervosamente di nascondere qualcosa sotto il sedile. L’uomo risultava già gravato da precedenti di polizia legati ad armi e rapine.

Sequestrato un “kit dello spaccio”

La perquisizione ha permesso di trovare un vero e proprio kit per lo spaccio e il consumo di droga. Addosso al ventottenne gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico con lama da sette centimetri, mentre all’interno dell’auto e dei bagagli sono stati trovati oltre 24 grammi di anfetamina, in parte già suddivisi in contenitori pronti per la distribuzione.

Sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione, cannelli, contenitori in plastica e materiale ritenuto riconducibile all’attività di spaccio.

Nel portafoglio dell’uomo sono stati trovati inoltre un’agenda e un foglio manoscritto con nomi e cifre ritenuti compatibili con una contabilità della vendita di droga. Nel marsupio aveva anche 450 euro in contanti, suddivisi in banconote da 50 euro arrotolate.

La donna estranea ai fatti

La perquisizione domiciliare ha consentito di trovare un ulteriore kit per lo spaccio e circa un grammo di marijuana. Gli accertamenti sono stati estesi anche agli effetti personali della conducente, nella cui borsa sono stati trovati due barattoli contenenti anfetamina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, però, la donna sarebbe totalmente estranea ai fatti. Agli agenti avrebbe spiegato di aver semplicemente dato un passaggio al giovane su richiesta di un conoscente, senza sapere della presenza della droga.

Le indagini avrebbero accertato che il ventottenne aveva nascosto lo stupefacente nella borsa della donna approfittando di un momento di distrazione. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.