Marco Colombo: “Il centrodestra vince dappertutto. E FdI è il primo partito”

“Come centrodestra direi che è andata molto bene”, esordisce Marco Colombo, coordinatore degli enti locali di Fratelli d’Italia.

Sguardo sul partito ma anche sulla coalizione, all’indomani di un “giro” elettorale che porta dati positivi per il centrodestra. In particolare sui due comuni più grandi al voto, Luino e Somma Lombardo.

Partiamo dalla dimensione di coalizione: “Abbiamo vinto praticamente dappertutto, salvo che a Laveno. Laveno dove comunque la somma dei voti di Castelli (candidato ufficiale del centrodestra, ndr) e del sindaco uscente (civico ma di area centrodestra) sono più di quelli ottenuti dal sindaco oggi in carica”.

Punto primo nel fare un bilancio, Luino: “Abbiamo ripreso Luino grazie a ottimo lavoro di Andrea Pellicini, che non è stato indicato dal FdI ma scelto dall’intera coalizione”.

Poi il risultato convincente a Somma Lombardo, dove a poco più di un mese dalla scelta di Silvio Pezzotta come candidato in extremis, il centrodestra è riuscito ad andare al ballottaggio. “Siamo arrivati punto a punto, anche se ci davano per perdenti per il ritardo con cui siamo arrivati a individuare il candidato. Ora qui ci aspettano due settimane importanti, ogni giorno è fondamentale e lo dimostra proprio questo mese di campagna elettorale”.

Guardando al dato di Fratelli D’Italia Somma Lombardo, Colombo sottolinea gli aspetti positivi emersi: “A Somma Lombardo Manuela Scidurlo è la più votata di tutto il consiglio, il dato del partito è positivo. Esprimiamo due consiglieri a Casorate, Celona e Caravati, e avremo il vicesindaco, in un paese in cui non avevamo alcuna rappresentanza in amministrazione. Anche a Origgio abbiamo ottenuto due consiglieri e anche qui non eravamo presenti”.

“Siamo il primo partito della coalizione: alle comunali non è un dato scontato, abbiamo ottenuto questo risultato anche dove il candidato non era espresso da noi, come a Somma”.

Adesso tutta la testa su Somma? “Abbiamo quattordici giorni davanti”.