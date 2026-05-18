“IMA per la pace” in mostra a Legnano

È stata inaugurata alla presenza di monsignor Angelo Cairati, prevosto della città di Legnano, la rassegna “La pace. Costruiamo insieme un nuovo domani”, curata dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza.

La manifestazione, all’insegna dell’armonia tra i popoli e le culture, ha unito idealmente le città di Castellanza, da cui è partita la giornata insieme, e Legnano, che quest’anno ospita la mostra delle opere realizzate dagli studenti presso il Centro Prepositurale di piazza San Magno fino a domenica 24 maggio. Sarà possibile visitare la mostra sabato 23 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, e domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

Il progetto didattico, volto come di consueto a stimolare e mettere alla prova le competenze degli allievi sotto la guida dei docenti dell’istituto e a porsi al servizio della vita culturale del territorio, è stato ispirato dal pensiero di Michelangelo Pistoletto ed è patrocinato dall’omonima fondazione.

Pistoletto, tra i maggiori artisti contemporanei italiani, è autore del concetto di “Terzo Paradiso”, simbolo che rappresenta l’incontro tra opposti — natura e artificio, individuo e società — e la possibilità di creare un nuovo equilibrio. Non un’utopia lontana, ma un progetto concreto da costruire insieme ogni giorno.

Attraverso lo studio delle sue opere, la visita alla Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e un viaggio di istruzione a Palermo, gli studenti hanno riflettuto sui temi della pace, della legalità e dell’impegno civile, comprendendo come la pace non sia qualcosa di statico, ma un equilibrio dinamico da costruire attraverso l’unione dei saperi e delle volontà di ciascuno.

Il progetto delle classi terze si è sviluppato come una vera e propria giornata per la pace, iniziata nella mattinata di sabato 16 maggio alla Biblioteca Civica di Castellanza, con il patrocinio del Comune, attraverso letture animate dagli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria e il commento di alcuni lavori artistici sul tema.

Dopo un pranzo condiviso preparato dall’Osteria Sociale La Tela di Rescaldina, gli alunni di tutto l’istituto sono partiti dall’IMA verso piazza San Magno a Legnano con una marcia per la pace organizzata in collaborazione con il Tavolo per la Pace – In cammino per la pace.

All’arrivo a Legnano, gli studenti delle classi terze sono stati protagonisti di un flash mob dedicato al tema del Terzo Paradiso, attraverso alcune tavolette da loro realizzate e ispirate agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Nel corso della giornata c’è stato spazio anche per gli allievi del potenziamento coreutico, che si sono esibiti in una performance sul tema della pace, mettendo in evidenza il lavoro svolto durante il secondo quadrimestre nell’ambito di “Sulla strada dei sogni”, il programma innovativo curricolare dell’Istituto Maria Ausiliatrice dedicato alla valorizzazione del talento di ciascun alunno.

La messa prefestiva nella basilica di San Magno è stata inoltre animata dagli alunni del coro scolastico Vocal Dreams.

Le opere e le installazioni in mostra sono il risultato di un percorso durato un intero anno scolastico e, come si legge nel pannello di presentazione dell’esposizione, «esprimono idee, domande, speranze. Sono un invito a fermarsi, riflettere, desiderare e immaginare. Perché la pace non è qualcosa di già dato, ma un processo condiviso che inizia da ciascuno di noi».

«Questa esperienza – prosegue il testo – è anche un esercizio di cittadinanza attiva: dimostra come la conoscenza teorica possa trasformarsi in competenze pratiche e in installazioni artistiche capaci di parlare alla collettività. Oggi questi ragazzi non espongono solo lavori scolastici, ma si offrono come ambasciatori di un cambiamento possibile».

«Vi invitiamo dunque a osservare queste creazioni con la sensibilità di chi riconosce, nelle nuove generazioni, il seme di una società più equilibrata e solidale. Benvenuti nel nostro nuovo paradiso».