“IMA per la pace” in mostra a Legnano
“La pace. Costruiamo insieme un nuovo domani” è la manifestazione del progetto terze della Maria Ausiliatrice di Castellanza, inaugurata al Centro Prepositurale
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