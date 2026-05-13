Incidente tra auto e moto sulla statale 394 a Cuveglio, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale nella serata di oggi, mercoledì 13 maggio, lungo la statale 394 a Cuveglio.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30 per uno scontro tra un’auto e una moto.

Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzo di 18 anni, trasportato in ospedale in codice giallo con l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza di base e i carabinieri della Compagnia di Luino, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.