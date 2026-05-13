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Incidente tra auto e moto sulla statale 394 a Cuveglio, interviene l’elisoccorso

L’allarme è scattato intorno alle 20.30 lungo la statale della Valcuvia. Ferito un ragazzo di 18 anni, trasportato in ospedale in codice giallo

Elisoccorso a Gemonio

Incidente stradale nella serata di oggi, mercoledì 13 maggio, lungo la statale 394 a Cuveglio.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30 per uno scontro tra un’auto e una moto.

Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzo di 18 anni, trasportato in ospedale in codice giallo con l’elisoccorso. 

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza di base e i carabinieri della Compagnia di Luino, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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