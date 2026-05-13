Incidente tra auto e moto sulla statale 394 a Cuveglio, interviene l’elisoccorso
L’allarme è scattato intorno alle 20.30 lungo la statale della Valcuvia. Ferito un ragazzo di 18 anni, trasportato in ospedale in codice giallo
Incidente stradale nella serata di oggi, mercoledì 13 maggio, lungo la statale 394 a Cuveglio.
L’allarme è scattato intorno alle 20.30 per uno scontro tra un’auto e una moto.
Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzo di 18 anni, trasportato in ospedale in codice giallo con l’elisoccorso.
Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza di base e i carabinieri della Compagnia di Luino, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
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