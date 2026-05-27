La StraResca propone un antipasto al sabato

Continua il circuito Running People che domenica fa tappa a Rescaldina per la StraResca e non mancano le novità legate all’evento sui 10 km del calendario lombardo.

La principale è costituita dall’antipasto previsto al sabato con la Shakeout Run, un allenamento collettivo allestito insieme al gruppo Rundom che avrà una conclusione piacevole costituita da un aperitivo che introdurrà al grande evento del giorno successivo.

La manifestazione firmata Sport Più segue i canoni delle altre tappe del calendario della challenge, quindi la 10 km agonistica inserita nel calendario Fidal, la non competitiva sulla stessa distanza e la Family Run.

Lo scorso anno la prova aveva fatto registrare i successi di Francesco Mascherpa (Runners Legnano) in 33’35” e Valentina Bianco (Ostuni Runner’s) in 40’03”. Questi sono anche i record della corsa considerando che nel 2023 e 2024 si era corso sulla distanza di 7 km.

Il tracciato di gara tocca i punti principali del paese ma presenterà anche qualche cambiamento, starà ai corridori sfruttare i nuovi passaggi per rendere il tracciato ancora più veloce dal punto di vista cronometrico. Partenza alle ore 9:15 dallo Sport+ Center Melzi in Via B.Melzi 83 con arrivo sulla pista del centro sportivo.

Fino al 28 maggio ci si può iscrivere al costo di 15 euro, altrimenti si potrà provvedere presso il villaggio gara domenica dalle 7:30 alle 9:00 al prezzo di 20 euro. Le premiazioni riguarderanno i primi 5 assoluti uomini e donne e i vincitori di ogni categoria.

Per informazioni: Sport Più SSDRL, qui