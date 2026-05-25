La Varese del tango che non ti aspetti con Danze dal mondo



Il tango argentino continua a trovare spazio anche a Varese grazie all’attività dell’associazione “Danze dal Mondo”, realtà nata circa dieci anni fa dall’incontro tra appassionate di ballo e cultura internazionale. A raccontarlo è stata Luisa Taberini, cofondatrice dell’associazione, ospite del podcast “Soci all Time” di Radio Materia e Csv Insubria condotto da Orlando Mastrillo.

Varese città del tango

Nel corso dell’intervista, Taberini ha ripercorso la nascita del progetto insieme all’amica Silvia e al maestro argentino Santiago, spiegando come da una semplice intuizione sia nata una comunità capace oggi di coinvolgere centinaia di persone tra corsi, spettacoli e milonghe.

«All’inizio eravamo una realtà molto piccola – Luisa Taberini, cofondatrice di Danze dal Mondo – ma abbiamo capito che anche a Varese c’era il desiderio di avvicinarsi al tango e alla sua cultura».

Il tango come incontro tra culture

Durante il dialogo, Luisa Taberini ha raccontato le origini storiche del tango argentino, nato dall’incontro di culture differenti nei quartieri popolari di Buenos Aires. Un ballo che ancora oggi conserva una forte componente sociale ed emotiva.

«L’abbraccio nel tango è una forma di comunicazione – Luisa Taberini, cofondatrice di Danze dal Mondo – perché attraverso il movimento si crea una connessione profonda con l’altra persona».

Un aspetto che secondo l’associazione rappresenta uno dei motivi principali del fascino senza tempo di questa disciplina, capace di mettere in relazione persone di età e provenienze diverse.

Milonghe, eventi e socializzazione

L’associazione non si occupa soltanto di insegnamento, ma promuove anche momenti di aggregazione attraverso milonghe, pratiche libere e spettacoli dedicati alle danze internazionali. Oltre al tango, “Danze dal Mondo” propone infatti attività legate a flamenco, pizzica e danze orientali.

Gli eventi organizzati sul territorio attirano partecipanti provenienti non solo dalla provincia di Varese, ma anche dalla Svizzera e da altre città lombarde.

«Le pratiche libere sono occasioni per stare insieme e condividere – Luisa Taberini, cofondatrice di Danze dal Mondo – perché il tango non è solo tecnica, ma anche relazione e comunità».

I codici della milonga

Nel podcast si è parlato anche dei “codigos”, le regole tradizionali che caratterizzano il mondo del tango argentino. Tra queste, la “mirada” e il “cabeseo”, ovvero l’invito al ballo attraverso lo sguardo e un cenno del capo.

Elementi che fanno parte della cultura della milonga e che l’associazione cerca di trasmettere insieme ai passi e alla tecnica.

Il sogno del progetto “Tango Young”

Uno dei temi centrali dell’intervista è stato il desiderio di coinvolgere maggiormente le nuove generazioni. Taberini ha raccontato l’esperienza di “Tango Young”, progetto sperimentato anni fa a Milano in un contesto universitario internazionale.

«Ci piacerebbe riportare Tango Young anche a Varese – Luisa Taberini, cofondatrice di Danze dal Mondo – magari coinvolgendo l’Università dell’Insubria e creando uno spazio aperto ai ragazzi».

L’obiettivo è avvicinare studenti e giovani adulti a una disciplina spesso considerata distante dalle nuove generazioni, ma che secondo l’associazione conserva ancora oggi una forte attualità.