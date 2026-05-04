Lonate Ceppino, Clara Dalla Pozza presenta la lista “Vivere Lonate”

A Lonate Ceppino si apre ufficialmente la campagna elettorale con la presentazione della lista “Vivere Lonate”, sostenuta dalla Lega, guidata dalla candidata sindaca Clara Dalla Pozza. L’appuntamento è fissato per lunedì 4 maggio alle 20.30 nella sala consiliare del Comune, in piazza Diaz.

Un momento pubblico pensato per far conoscere squadra e programma, ma anche per confrontarsi direttamente con i cittadini sulle prospettive del paese.

«La lista che si presenterà con me per le prossime elezioni comunali, porta un programma ma anche le soluzioni concrete che abbiamo già trovato e su cui continuiamo a lavorare ogni giorno – dice Clara Dalla Pozza – Una lista di paese e per il paese, perché rappresentiamo i nostri concittadini e la realtà che viviamo quotidianamente».

Clara Dalla Pozza richiama anche il lavoro svolto negli ultimi anni, puntando sul rapporto diretto con la cittadinanza: «In questi anni ho scelto il dialogo diretto con ciascuno, non solo partecipando in prima persona alle riunioni con associazioni, con il Piano di Zona, con la Provincia, la Protezione civile, ma anche attraverso i miei video, per poter raggiungere tutti».

Un impegno che, spiega, ha riguardato diversi ambiti: «Per spiegare in modo chiaro le questioni riguardanti il nostro territorio: bilancio, bandi, opere, sociale e associazioni. Un confronto continuo che voglio portare avanti».

L’incontro del 4 maggio vuole essere anche un’occasione di partecipazione attiva: «Vi invito a non perdere questa abitudine al dialogo e alla partecipazione» prosegue la candidata.

E conclude con un invito alla cittadinanza: «Vi aspetto all’assemblea pubblica in sala consiliare, il 4 maggio alle ore 20.30: un’occasione per confrontarci, ascoltarci e costruire insieme nuove soluzioni per la nostra comunità».