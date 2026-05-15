Sonata Organi: note nordiche e versi danteschi alla Collegiata di Arona

L’associazione Sonata Organi taglia il traguardo dei vent’anni di attività e inaugura la nuova edizione del festival organistico internazionale di Arona. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle 21 nella collegiata di Santa Maria, dove la musica si intreccerà nuovamente con la letteratura attraverso la lettura dei canti del Purgatorio dantesco.

Il concerto di apertura, intitolato «Concerto a 2 cuori, 4 mani e 4 piedi», vede protagonisti due artisti finlandesi di rilievo internazionale. Markku Makinen, docente presso l’accademia Sibelius di Helsinki e organista della chiesa di St. Mary, condividerà la consolle con Airi Saloniemi, direttrice di coro e organista nella parrocchia di Järvenpää. Il duo propone un programma che spazia tra le opere di Johan Georg Albrechtsberger, Wolfgang Amadeus Mozart, Adolph Friedrich Hesse e Gustav Merkel. Di particolare rilievo risulta l’esecuzione delle due ciaccone BWV 1178 e 1179 di Johann Sebastian Bach, composizioni recentemente attribuite al catalogo del maestro di Eisenach.

L’esecuzione dei brani sarà accompagnata dalla lettura del primo canto del Purgatorio a cura di Maria Teresa Meardi, che ripercorrerà l’incontro tra Dante e Catone. Per permettere al pubblico di seguire ogni dettaglio tecnico della performance, i concerti saranno trasmessi in diretta su un maxischermo all’interno della chiesa, rendendo visibili i movimenti degli organisti alle prese con tastiere e pedaliera.

L’ingresso alla serata è gratuito. L’organizzazione ha previsto inoltre l’utilizzo di codici QR per l’approfondimento dei contenuti: inquadrando i simboli sarà possibile consultare il curriculum degli artisti, il programma di sala e una guida musicologica curata da Marino Mora, oltre al testo della cantica letto durante la serata.

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