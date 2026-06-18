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A Gazzada chiude per una settimana il passaggio a livello di via Morazzone

La linea è ferma, sono previsti lavori in quel punto. Chiusura per otto giorni complessivi

passaggio a livello chiuso avviso

Nuovi lavori sulla rete ferroviaria a Gazzada Schianno: il Comune ha infatti comunicato la chiusura temporanea del passaggio a livello di via Morazzone per consentire l’esecuzione di interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana.

Il passaggio a livello resterà interdetto al traffico dalle ore 7 di lunedì 22 giugno fino alle ore 16.30 di lunedì 29 giugno. Durante il periodo dei lavori non sarà quindi possibile attraversare il passaggio a livello con i veicoli.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a utilizzare i percorsi alternativi e a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta per gestire la viabilità durante la chiusura.

L’intervento rientra nelle attività di manutenzione e miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria programmate da RFI (la linea ferroviaria è ferma per altri lavori). Possibili disagi alla circolazione sono attesi soprattutto nelle ore di maggiore traffico, considerato che il passaggio a livello di via Morazzone rappresenta uno dei collegamenti utilizzati per gli spostamenti all’interno del territorio comunale.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026
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