A Gazzada chiude per una settimana il passaggio a livello di via Morazzone

Nuovi lavori sulla rete ferroviaria a Gazzada Schianno: il Comune ha infatti comunicato la chiusura temporanea del passaggio a livello di via Morazzone per consentire l’esecuzione di interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana.

Il passaggio a livello resterà interdetto al traffico dalle ore 7 di lunedì 22 giugno fino alle ore 16.30 di lunedì 29 giugno. Durante il periodo dei lavori non sarà quindi possibile attraversare il passaggio a livello con i veicoli.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a utilizzare i percorsi alternativi e a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta per gestire la viabilità durante la chiusura.

L’intervento rientra nelle attività di manutenzione e miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria programmate da RFI (la linea ferroviaria è ferma per altri lavori). Possibili disagi alla circolazione sono attesi soprattutto nelle ore di maggiore traffico, considerato che il passaggio a livello di via Morazzone rappresenta uno dei collegamenti utilizzati per gli spostamenti all’interno del territorio comunale.