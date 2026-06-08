A8 Milano Varese e A9 Lainate-Como-Chiasso, chiusure notturne
Attività di ispezione e manutenzione cavalcavia comporterannbo la chiusura notturna di alcuni tratti della viabilità autostradale che interessa le province di Varese e Milano
Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 GIUGNO
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano, verso Milano.
Si precisa che, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS336, SS33 del Sempione verso Milano e rientrare in A8 a Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Milano: Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Varese: Gallarate.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 11 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 12 GIUGNO
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese, percorrere la viabilità ordinaria: SP 300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno/Origgio/Saronno ed entrare in A9 verso Como/Chiasso allo svincolo di Origgio.
Chi supererà Lainate Arese, dovrà proseguire obbligatoriamente in A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marco Polo ovest e la SP527 Bustese verso Uboldo/Saronno ed entrare in A9 verso Como/Chiasso allo svincolo di Saronno;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: in considerazione della limitazione in peso, sulla SP233 Varesina, nel Comune di Garbagnate Milanese, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marco Polo ovest, SP527 Bustese verso Uboldo/Saronno ed entrare in A9 verso Como/Chiasso allo svincolo di Saronno;
-sarà chiusa l’entrata di Lainate, verso Varese/A9 (direzione Como/Chiasso).
In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Varese: Legnano, sulla A8;
verso la A9 direzione Como/Chiasso: Saronno, sulla A9;
-sarà chiusa l’uscita di Lainate Arese, per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano o attraverso il nodo Fiera Milano;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: in considerazione della limitazione in peso, sulla SP233 Varesina, nel Comune di Garbagnate Milanese, si dovrà proseguire sulla A8 verso Varese, immettersi in A9 in direzione Como/Chiasso, uscire ad Origgio e percorrere la SP233 Varesina, in direzione Arese.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 12 ALLE 5:00 DI SABATO 13 GIUGNO
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:
-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa, percorrere la A36 Pedemontana Lombarda verso Lentate e la SP35 e immettersi in A4 allo svincolo di Cormano; in ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire a Legnano, percorrere via Cadorna e la SS33 del Sempione ed immettersi in A4 attraverso il nodo di Pero.
Sulla A8 Milano-Varese
-sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano.
In alternativa, si consiglia di entrare attraverso il nodo Fiera Milano;
-sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano.
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