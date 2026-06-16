Arcisate, la Polizia Locale intercetta e denuncia tre borseggiatrici. Una è incinta

Una segnalazione, un’auto sospetta e un controllo che si è rivelato decisivo. La Polizia Locale di Arcisate ha recuperato in poche ore il portafoglio e gli effetti personali appena sottratti a un cittadino, denunciando tre donne per furto aggravato.

L’episodio risale al 25 maggio scorso, quando un agente della Polizia Locale, in quel momento fuori servizio ha segnalato al comando la presenza di un’auto sospetta nei pressi di un supermercato del paese. A bordo del veicolo si trovavano quattro persone, di origine straniera, che avevano comportamenti ritenuti insoliti.

La Polizia Locale è quindi intervenuta prima con personale in abiti civili e successivamente con una pattuglia di servizio, riuscendo a intercettare e fermare l’autovettura nel territorio comunale. Durante i controlli, una delle donne presenti, incinta di quattro mesi, ha accusato un malore che ha richiesto l’intervento dei sanitari e il successivo trasporto all’Ospedale Del Ponte di Varese.

Proprio durante le operazioni di assistenza, gli agenti hanno scoperto una scatola che la donna teneva stretta all’addome e che veniva utilizzata come contenitore per rifiuti e vomito. All’interno sono stati trovati diversi documenti, carte di pagamento, codici Pin, badge e un portafoglio che erano stati sottratti poco prima a un cittadino di Arcisate.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di rintracciare la vittima del furto, che in quel momento si trovava presso la caserma dei Carabinieri per formalizzare la denuncia. La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita.

Al termine delle verifiche, tre donne sono state denunciate a piede libero per furto aggravato. Nei loro confronti sarà inoltre avanzata alla Questura di Varese la proposta di allontanamento dal territorio nazionale.

L’accaduto serve anche per rinnovare alcuni consigli ai cittadini: custodire sempre con attenzione borse e portafogli, non lasciare effetti personali incustoditi nei carrelli della spesa e mantenere alta l’attenzione nei luoghi affollati come supermercati e parcheggi. Secondo la Polizia Locale, la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine resta uno degli strumenti più efficaci per prevenire e contrastare i reati predatori.