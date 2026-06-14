Formula 1, Hamilton trionfa a Barcellona: è la prima vittoria con la Ferrari

Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, e centra il suo primo successo al volante della Ferrari. Il pilota britannico, arrivato a Maranello un anno e mezzo fa e reduce dai secondi posti ottenuti in Canada e a Montecarlo, torna così sul gradino più alto del podio interrompendo un lungo digiuno (foto d’archivio, Yu Chu Chin, wikimedia).

Alle sue spalle chiude la Mercedes di George Russell, mentre il terzo posto va alla McLaren di Lando Norris. Ai piedi del podio si piazza Max Verstappen, seguito dall’altra McLaren di Oscar Piastri. Completano la top ten Hadjar, Gasly, Colapinto, Lawson e Lindblad.

Gara amara invece per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano era riuscito a superare il compagno di squadra Russell, ma a quattro giri dal termine è stato costretto al ritiro, probabilmente a causa di un problema all’ala che si sarebbe staccata proprio durante la manovra di sorpasso. Fuori dai giochi nel finale anche l’altra Ferrari di Charles Leclerc.

Per Hamilton si tratta di un successo particolarmente significativo. Il quarantenne britannico, alla sua 31esima gara con la Scuderia di Maranello, non vinceva un Gran Premio da quasi due anni: l’ultima affermazione risaliva infatti al 28 luglio 2024, quando si impose a Spa-Francorchamps nel Gran Premio del Belgio.

Anche per la Ferrari il ritorno alla vittoria ha un sapore speciale. L’ultimo successo della Rossa era arrivato il 27 ottobre 2024 con Carlos Sainz nel Gran Premio del Messico. A Barcellona, invece, il Cavallino Rampante non vinceva dal 2013, quando a trionfare fu Fernando Alonso davanti al pubblico di casa.