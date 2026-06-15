Zona logistica semplificata per Malpensa e fondo per le zone di confine
Nella sua relazione il presidente di Confindustria Varese propone politiche territoriali precise: «Riparta da qui la rappresentazione del territorio ad ogni livello di governo»
Sul fronte delle politiche territoriali, nella sua relazione il presidente di Confindustria Varese, Luigi Galdabini, individua due priorità. La prima riguarda la gestione del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture delle zone di confine italo-elvetiche. La seconda è la costituzione di una Zona Logistica Semplificata attorno all’aeroporto di Malpensa, strumento che consentirebbe di accelerare procedure amministrative e favorire nuovi investimenti. «Un’area dove lo Stato possa introdurre procedure amministrative più rapide e agevolazioni per favorire investimenti, sviluppo manifatturiero e logistico. Riparta da qui la rappresentazione del territorio ad ogni livello di governo».
Confindustria Varese, Galdabini rilancia la sfida: «La sovranità digitale non è una scelta difensiva, ma una leva di sviluppo»
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