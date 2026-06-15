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Zona logistica semplificata per Malpensa e fondo per le zone di confine

Nella sua relazione il presidente di Confindustria Varese propone politiche territoriali precise: «Riparta da qui la rappresentazione del territorio  ad ogni livello di governo»

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Sul fronte delle politiche territoriali, nella sua relazione il presidente di Confindustria Varese, Luigi Galdabini, individua due priorità. La prima riguarda la gestione del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture delle zone di confine italo-elvetiche. La seconda è la costituzione di una Zona Logistica Semplificata attorno all’aeroporto di Malpensa, strumento che consentirebbe di accelerare procedure amministrative e favorire nuovi investimenti. «Un’area  dove lo Stato possa introdurre procedure amministrative più rapide e agevolazioni per favorire investimenti, sviluppo manifatturiero e logistico. Riparta da qui la rappresentazione del territorio  ad ogni livello di governo».

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Pubblicato il 15 Giugno 2026
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