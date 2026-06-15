Il Gran Ballo al Salone Estense: Varese danza tra Regency, Romanticismo e Liberty

Abiti d’altri tempi, musiche settecentesche e la luce del pomeriggio che filtrava sulle pareti del Salone Estense. Domenica 14 giugno Varese ha ospitato il Gran Ballo, l’evento organizzato dall’associazione Magia Mask Como con il patrocinio del Comune, che ha portato in città un viaggio attraverso cento anni di danza storica: dal Regency al Romanticismo, fino al Liberty.

Partecipanti in costume — abiti fedelmente ricostruiti nelle fogge e nei tessuti delle epoche rappresentate — hanno animato il salone del palazzo comunale con quadriglie, valzer e contraddanze, mentre il pubblico seguiva dall’esterno del cerchio di ballo o si lasciava coinvolgere nelle promenade nel parco. Non uno spettacolo nel senso tradizionale, ma qualcosa di più partecipato: la ricostruzione di un rituale sociale scomparso, in cui il ballo era forma di relazione prima ancora che intrattenimento.

L’evento ha attraversato le trasformazioni del gusto su un arco di quasi un secolo: dall’eleganza austera e geometrica delle danze regency — rese celebri, negli ultimi anni, anche dalla cultura popolare — alle figure più fluide e sentimentali dell’epoca romantica, fino alle linee sinuose e ai ritmi più liberi che caratterizzavano i saloni Liberty dei primi Novecento.

Il Salone Estense ha fatto da cornice naturale all’iniziativa, restituendo per qualche ora l’idea di quei grandi appuntamenti mondani che un tempo scandivano la vita sociale delle città di provincia. Varese, con il suo patrimonio di ville e palazzi storici, si è rivelata uno scenario adatto: non semplice sfondo, ma parte del racconto.