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Principio d’incendio nell’ex asilo di Gavirate

L’episodio nel pomeriggio di oggi in via Rimembranze. Le fiamme, sviluppatesi al primo piano della struttura dismessa, sono state rapidamente domate. Cause ancora da accertare

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Un principio d’incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno, all’interno dell’ex asilo di via Rimembranze a Gavirate.

Le fiamme si sono sviluppate al primo piano dell’edificio. L’intervento dei soccorritori ha consentito di spegnere rapidamente il rogo e di mettere in sicurezza l’area.

Secondo le informazioni disponibili, l’incendio è stato di lieve entità e non ha provocato particolari conseguenze. Le cause dell’episodio sono in fase di accertamento.

La struttura interessata dall’incendio è l’ex asilo di via Rimembranze, un edificio da tempo inutilizzato. L’episodio richiama l’attenzione sull’opportunità di interventi di messa in sicurezza della palazzina per evitare il ripetersi di situazioni analoghe, anche alla luce della centralità della struttura nel contesto urbano del paese.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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