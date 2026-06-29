Sicurezza in montagna: a Castellanza una serata per approfondire i rischi meno conosciuti

Quando si parla di sicurezza in montagna, l’attenzione si concentra spesso sull’equipaggiamento, sulle condizioni meteorologiche o sulla preparazione tecnica. Esistono però aspetti meno conosciuti, legati alle diverse fasi della vita e alle condizioni fisiche delle persone, che meritano uguale attenzione. Sarà proprio questo il tema dell’incontro in programma mercoledì 1 luglio alle ore 21 nella sala conferenze della Biblioteca Civica di piazza Castegnate 2 a Castellanza.

L’appuntamento, organizzato dal Club Alpino Italiano – Sezione di Castellanza in collaborazione con la Città di Castellanza nell’ambito della rassegna “Estate 2026 Esplorando”, è intitolato “Sicurezza in montagna – Quello che solitamente non viene trattato” e si propone di affrontare argomenti spesso trascurati quando si parla di attività all’aria aperta.

Relatore della serata sarà il dottor Giorgio Cellina, già cardiologo infantile e già direttore sanitario dell’ASL della provincia di Varese, che guiderà il pubblico in una riflessione sui rischi specifici che la frequentazione dell’ambiente montano può comportare per alcune categorie di persone.

L’incontro offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire aspetti medici e sanitari spesso poco conosciuti, grazie all’esperienza professionale del relatore e alla possibilità di comprendere meglio come prepararsi alle attività in quota nelle diverse fasi della vita. Particolare attenzione sarà dedicata alle donne in gravidanza e in menopausa, ai neonati nel primo anno di vita e alle persone anziane con il progredire dell’età. Temi che raramente trovano spazio nei tradizionali incontri dedicati all’escursionismo e all’alpinismo, ma che possono rivelarsi fondamentali per affrontare la montagna in modo consapevole e sicuro.

«L’iniziativa si inserisce nel costante impegno del Cai Castellanza per la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, elementi fondamentali per vivere l’ambiente montano con responsabilità. La montagna rappresenta infatti un patrimonio naturale straordinario, ma richiede attenzione, conoscenza e rispetto dei propri limiti fisici, soprattutto quando si affrontano condizioni particolari legate all’età o allo stato di salute», spiega Silvano Landoni, vicepresidente del CAI di Castellanza.

Da anni la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate affianca e sostiene le attività del Cai ed è impegnata nella prevenzione con iniziative mirate sul territorio. Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi spiega: «La prevenzione è uno degli investimenti più importanti che una comunità possa fare. Significa acquisire consapevolezza, conoscere i rischi e adottare comportamenti responsabili prima che si verifichino situazioni critiche. Come Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate siamo impegnati da anni nella diagnosi precoce dei tumori con delle campagne gratuite sul territorio organizzate in collaborazione con i Conuni da Ccr Insieme Ets, il braccio operativo della banca, che si occupa anche della mutua di comunità dell’istituto di credito. Sono iniziative che consentono a molte persone di accedere a controlli e visite specialistiche, contribuendo a diffondere una cultura della salute fondata sulla prevenzione e sulla consapevolezza. Parlare di sicurezza in montagna significa infatti fare prevenzione: conoscere i limiti del proprio fisico, comprendere i rischi legati alle diverse età della vita e affrontare l’ambiente naturale con preparazione e responsabilità. Informare significa proteggere. E una comunità informata è una comunità più forte, più sicura e più capace di prendersi cura delle persone».

La rassegna del Cai si concluderà mercoledì 8 luglio sempre alle ore 21 in Biblioteca con un incontro sul tema “Alte vette e profondità marine”, una serata che metterà idealmente in collegamento due mondi estremi e affascinanti: quello dell’alpinismo e quello della subacquea. Attraverso la proiezione di immagini e filmati inediti commentati dal vivo, interverranno Max Garavaglia, alpinista, Istruttore Nazionale di Alpinismo del CAI e direttore della Scuola di Alpinismo “Guido Della Torre”, Roberto Menzaghi, Instructor Evaluator e guida subacquea della Regione Liguria, e Andrea Belatti, Instructor Trainer Wase Dive Education e responsabile della formazione di nuovi istruttori. I relatori accompagneranno il pubblico in un viaggio che spazierà dalle grandi pareti alpine agli scenari sommersi del Mediterraneo, condividendo esperienze, emozioni e immagini di grande impatto.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero, si svolgeranno sala conferenze della Biblioteca Civica di piazza Castegnate alle 21. Per il pubblico sarà disponibile il parcheggio di piazza Leonardo Cerini, nell’area del mercato.