Sport e solidarietà: torna a Varese In festa con Silvia
Il 20 e il 21 giugno oltre 160 pallavolisti si sfideranno sui campi del Centro Giovanile di San Carlo per ricordare Silvia Peluffo
La decima edizione di In festa con Silvia porta l’estate nel rione varesino di San Carlo nel weekend del 20 e 21 giugno con tanto sport, musica e convivialità per appassionati e famiglie.
La manifestazione è nata nel 2016 per ricordare Silvia Peluffo scomparsa a 37 anni per un male incurabile con un evento benefico ispirato a una delle sue più grandi passioni: la pallavolo
Nel fine settimana oltre 160 pallavolisti per passione, uomini e donne dai 15 anni in su, si sfideranno divisi in 15 squadre sui campi del Centro giovanile di via Giannone 23 a Varese, in un torneo che è diventato un appuntamento irrinunciabile.
Questa decima edizione è pensata come una vera propria festa, con uno stand gastronomico a base di spiedoni, salamelle, patatine , la pizza della Piedigrotta di Varese e le piadine di DuePuntoZero da gustare con tanta buona musica, a partire dal concerto sabato sera con la Caos rock Band.
La domenica pomeriggio sarà poi arricchita dalla presenza di pony e cavalli della scuderia Valentinella Horse Center che proporrà giochi e battesimo della sella per avvicinare grandi e piccini al mondo dell’equitazione.
Il ricavato della manifestazione andrà ai progetti di Fondazione Giacomo Ascoli per il sostegno ai bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese e delle loro famiglie: «Abbiamo scelto di devolvere alla Fondazione Giacomo Ascoli in omaggio al ruolo di mamma di Silvia, per contribuire al benessere dei bambini in suo nome», spiega Mauro Morgera, marito di Silvia e presidente dell’Associazione sportiva parrocchiale di San Carlo, promotrice dell’evento.
L’evento ha il patrocinio del Comune di Varese e è sostenuto da “ManualMente – fisioterapia in movimento” e Comi Rovera Suozzo assicurazioni.
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