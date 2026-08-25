Ad ogni pioggia è un disastro e l’arresto del violentatore di corso Como
I fatti principali e quelli più curiosi di martedì in 8 minuti e mezzo
Tra le notizie di oggi vi segnaliamo la storia di un varesino tra i primi a soccorrere dopo il terremoto di Amatrice, i danni causati dal temporale di lunedì sera, l’arresto di un 38enne a Busto Garolfo per una violenza sessuale a Milano, un nuovo piatto da sagra e molto altro.
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