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Auto fuori strada sull’A8 a Castellanza, conducente in ospedale

Il conducente del mezzo è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Legnano

Generico 24 Aug 2026

Incidente lungo l’autostrada A8 nel pomeriggio di oggi, 27 agosto. Attorno alle 16 un’auto è uscita di strada all’altezza di Castellanza, in direzione Varese.

Generico 24 Aug 2026

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco di Inveruno e gli agenti della Polizia Stradale. Il conducente del mezzo è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Legnano per le cure del caso. L’incidente ha provocato ripercussioni sul traffico in direzione Varese

 

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Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
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Pubblicato il 27 Agosto 2026
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