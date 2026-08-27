Auto fuori strada sull’A8 a Castellanza, conducente in ospedale
Il conducente del mezzo è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Legnano
Incidente lungo l’autostrada A8 nel pomeriggio di oggi, 27 agosto. Attorno alle 16 un’auto è uscita di strada all’altezza di Castellanza, in direzione Varese.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco di Inveruno e gli agenti della Polizia Stradale. Il conducente del mezzo è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Legnano per le cure del caso. L’incidente ha provocato ripercussioni sul traffico in direzione Varese
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