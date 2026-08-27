Data center a Cesate, un’assemblea pubblica con i cittadini per capire il progetto e le sue conseguenze

Un incontro pubblico per conoscere più da vicino il progetto del data center previsto a Cesate in via Ruggero Leoncavallo, confrontarsi sulle possibili conseguenze dell’intervento e capire quali strumenti abbiano i cittadini per partecipare al percorso decisionale. È questo l’obiettivo dell’assemblea pubblica organizzata per domani, venerdì 28 agosto, dal gruppo Cesate Insieme. L’appuntamento è alle 21 al Circolo Arci di via dei Martiri 10/12.

Gli organizzatori sottolineano che non si tratterà di una riunione politica della minoranza contro la maggioranza, ma di un appuntamento nato dalla mobilitazione di cittadini che, dopo aver appreso del progetto, hanno iniziato a informarsi, consultare la documentazione e confrontarsi sulle caratteristiche dell’intervento e sul suo possibile impatto sul territorio.

Un progetto da 100 MW

Secondo le informazioni disponibili, il progetto prevede una struttura con una potenza di 100 MW, larga circa 300 metri e alta 22,5 metri, collocata di fronte alla Coop.

Sono proprio le dimensioni dell’intervento a essere al centro delle preoccupazioni espresse dagli organizzatori, che chiedono innanzitutto di comprendere nel dettaglio cosa comporterà la realizzazione del data center e quali saranno le ricadute per Cesate.

La serata sarà un momento di informazione e confronto, aperto alla cittadinanza, nel quale illustrare la situazione aggiornata, fornire indicazioni sulle possibili azioni da intraprendere e sulle relative scadenze e avviare anche la formazione di un comitato di cittadini.

“Il diritto a conoscere e partecipare”

Nel presentare l’iniziativa, Cesate Insieme sostiene che il percorso amministrativo sul progetto sarebbe proseguito senza un momento pubblico di informazione e discussione promosso dall’amministrazione comunale. Da qui, secondo gli organizzatori, la necessità e la scelta di creare autonomamente uno spazio di confronto.

L’obiettivo quindi non è soltanto quello di esprimere una posizione sul data center, ma di permettere ai cittadini di acquisire informazioni, fare domande e individuare le modalità attraverso cui portare le proprie osservazioni all’attenzione dell’amministrazione.

“Capire cosa sta succedendo e poter avere voce in una decisione destinata a incidere sul futuro di Cesate” è la motivazione alla base dell’incontro secondo i promotori, che invitano tutti a partecipare, anche persone con sensibilità e opinioni differenti.

C’è tempo fino al 3 settembre per le osservazioni

Nel frattempo, ricorda Cesate Insieme, resta aperta la possibilità per i cittadini di presentare le proprie osservazioni sul Piano Attuativo del data center. Il termine è fissato alle ore 12 del 3 settembre.

Il piano infatti è stato adottato ma l’iter non è ancora concluso: le osservazioni possono quindi essere presentate al Comune prima dell’approvazione definitiva. Possono farlo tutti i cittadini, senza la necessità di essere proprietari delle aree interessate o di avvalersi obbligatoriamente di un tecnico o di un legale. Le osservazioni, spiegano i promotori, possono servire a segnalare criticità, chiedere approfondimenti o proporre modifiche e dovranno poi essere esaminate dalla Giunta nell’ambito del procedimento di approvazione.