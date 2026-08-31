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Lutto a Ternate, addio ad Alessandro Baratelli

Consigliere comunale appassionato e molto legato al suo paese e al suo lago, se ne è andato all'età di soli 51 anni

Generico 31 Aug 2026

Ternate si stringe intorno alla perdita di Alessandro Baratelli, consigliere comunale e figura molto presente in paese. Baratelli se ne è andato all’età di soli 51 anni a causa di una malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nella sua famiglia, in particolare per la moglie Claudia e il loro figlio piccolo Riccardo.

Sempre vicino al mondo del volontariato e pronto a sostenere le iniziative del paese con un’attenzione particolare alla promozione dello sport, in una comunicazione ufficiale l’amministrazione comunale di Ternate guidata dal sindaco Lorenzo Baratelli lo ricorda come un «amministratore appassionato e un uomo profondamente legato al suo lago e alla sua comunità».

«Il bene che ha saputo fare per il paese – scrive il Comune – resterà nel tempo, così come resterà il ricordo di una persona autentica, generosa e capace di lasciare, accanto alle tante opere e ai tanti gesti, una preziosa eredità di amicizia e di affetto in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo».

«Ciao, Laghee – concludono i rappresentanti della sua lista –. Il tuo lago e il tuo paese, che hai amato immensamente e servito con cuore sincero, saranno per sempre parte di te, così come tu resterai per sempre parte di loro».

I funerali si terranno mercoledì 2 settembre alle 10:00 nella parrocchia Ss. Quirico e Giulitta di Ternate.

Alessandro Baratelli

 

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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