Una serata per conoscere il Lions Club Somma Lombardo

Una serata conviviale – quella di venerdì 11 settembre alle ore 20 – per incontrarsi, conoscersi e scoprire più da vicino il mondo Lions. È questo lo spirito con cui il Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito inaugura il nuovo anno lionistico, con un appuntamento in programma al ristorante Le Querce di Casorate Sempione.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere il Club non soltanto attraverso le attività che porta avanti, ma anche attraverso le persone, i valori e lo stile che ne caratterizzano l’impegno. Nel corso della serata verrà presentato il programma del nuovo anno lionistico e sarà possibile assistere al tradizionale cerimoniale, oltre a incontrare i soci e ascoltare le loro testimonianze e le esperienze che arricchiscono il percorso comune.

Tra i momenti più particolari della serata ci sarà anche il racconto di due soci del Lions Club, protagonisti di un’esperienza decisamente fuori dall’ordinario: un viaggio in Groenlandia, vissuto dal proprio kayak, tra immagini spettacolari e paesaggi incontaminati. Un’avventura che verrà ripercorsa attraverso fotografie, emozioni e riflessioni, offrendo ai partecipanti uno sguardo su uno degli angoli più affascinanti del pianeta.

Ma l’appuntamento vuole essere soprattutto un modo per far conoscere più da vicino la realtà Lions e il suo impegno sul territorio. L’obiettivo è mostrare come disponibilità e sensibilità personali possano trasformarsi in azioni concrete a favore della comunità, attraverso i Service Lions, le iniziative con cui i valori dell’associazione vengono tradotti in progetti e attività di aiuto.

Una serata dunque pensata per unire amicizia e convivialità, ma anche solidarietà e impegno. Un invito rivolto a chi vuole conoscere il Club e scoprire le possibilità di partecipare alle sue attività: «Conoscere il Lions è il primo passo per scoprire quanto si può fare insieme».

Per informazioni sul costo della serata, il programma e le modalità di iscrizione è possibile contattare il Club all’indirizzo atmva@tin.it oppure al numero 335 6865306.