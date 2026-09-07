7 dati sulla casetta da giardino in WPC nel 2026: mercato e regole

Risposta rapida

Il ricovero attrezzi in composito è nel 2026 una nicchia dentro un comparto in accelerazione: secondo i dati NIQ ripresi da BricoMagazine, nel primo semestre 2026 il reparto garden delle grandi superfici di bricolage ha raggiunto 414,6 milioni di euro con una crescita dell’8 per cento, e le casette da giardino insieme a piscine e spa sono salite del 34 per cento. Il rilievo di agosto 2026 sulle insegne italiane non ha però individuato alcuna referenza in composito, dove l’offerta resta in resina, legno o lamiera. La categoria si colloca quindi sui canali specializzati, con prezzi da circa 1.800 a oltre 4.900 euro sui modelli da 20 m². Sul piano amministrativo il criterio discriminante non è il materiale, ma il tipo di ancoraggio al suolo.

L’essenziale

Secondo NIQ , il reparto garden ha registrato 414,6 milioni di euro nel primo semestre 2026, in crescita dell’8 per cento , con casette, piscine e spa a +34 per cento.

, il reparto garden ha registrato , con casette, piscine e spa a +34 per cento. Il rilievo di agosto 2026 su Leroy Merlin Italia , OBI Italia e Bricocenter non ha individuato casette in composito: l’assortimento è in resina, legno o lamiera.

, e non ha individuato casette in composito: l’assortimento è in resina, legno o lamiera. I prezzi verificati ad agosto 2026 vanno da 569 euro per una Keter Manor in resina da 2,53 m² presso OBI Italia a 2.190 euro per la NIMES in legno di Onlywood .

per una Manor in resina da 2,53 m² presso OBI Italia a per la NIMES in legno di . Secondo NielsenIQ , il 69 per cento degli acquirenti di bricolage italiani ha comprato online nel 2025, contro il 42 per cento del 2022.

, il degli acquirenti di bricolage italiani ha comprato online nel 2025, contro il 42 per cento del 2022. Il Glossario Unico dell’edilizia libera ( DM 2 marzo 2018 ) ammette la struttura leggera e amovibile, mentre l’ancoraggio su platea la fa ricadere nella CILA o nella SCIA .

) ammette la struttura leggera e amovibile, mentre l’ancoraggio su platea la fa ricadere nella . Tra i fornitori del canale specializzato, la gamma di casetta da giardino in WPC di Perenza dà la misura del posizionamento: 13 referenze da 5 a 20 m², listini da 1.799 a 4.999 euro e garanzia 20 anni.

Il divario con i listini della grande distribuzione riguarda materiale, struttura portante e durata garantita. Ecco i sette elementi che definiscono la categoria.

I 7 elementi che definiscono la categoria

1. Il composito e la tecnologia di co-estrusione

Il legno composito, indicato con la sigla WPC, associa fibre di legno e polimeri. Sui cataloghi specializzati la quota di materia riciclata è dichiarata: le referenze Perenza indicano una composizione al 95 per cento di rifiuti riciclati, con plastica non vergine. La co-estrusione aggiunge un involucro protettivo che limita l’azione di pioggia, sole, umidità, insetti e muffe. Il beneficio pratico è l’assenza di trattamenti chimici periodici, mentre una casetta in legno naturale richiede levigatura e trattamento ogni due o tre anni.

2. La struttura portante in alluminio e la garanzia

Sui modelli in composito il rivestimento non lavora da solo: la struttura è in alluminio, dichiarata da Perenza su tutte le 13 referenze a catalogo con costruzione a travi. È una differenza sostanziale rispetto ai box in resina, dove la rigidità dipende dal pannello, e rispetto alle casette in legno, dove la struttura è costituita dai montanti in massello. La garanzia dichiarata sui kit compositi arriva a 20 anni, presente su 11 referenze su 13. Sul mercato dei componenti, operatori come ListoniWPC.it distribuiscono separatamente doghe e pali.

3. Superfici da 5 a 20 metri quadri

La gamma delle casette composite copre un intervallo dichiarato da 5 a 20 m². Sul catalogo Perenza la ripartizione rilevata ad agosto 2026 comprende una referenza da 5 m², una da 7 m², due da 9 m², una da 11 m², una da 12 m², due da 15 m² e una da 20 m². Il confronto con la grande distribuzione è netto, poiché le casette Keter censite presso OBI Italia coprono 2,53 e 6,8 m². La regola di dimensionamento resta stabile: sotto i 5 m² per attrezzi, oltre i 10 m² per un laboratorio.

4. Tetto a una o due falde, rivestimento escluso

Sul catalogo composito Perenza, 8 referenze su 13 hanno tetto a una falda e 5 tetto a due falde, con pannello in ASA e PVC da 3 mm su 11 referenze e in lamiera d’acciaio sulle due restanti. Il tetto a una falda si presta all’accostamento a un muro esistente, quello a due falde offre più volume in colmo. Attenzione a una voce trascurata: la scheda tecnica riporta rivestimento del tetto non incluso su 13 referenze su 13, quindi la finitura impermeabilizzante va acquistata a parte.

5. Il pavimento non è incluso

Stesso principio per il piano di calpestio: la facetta tecnica del catalogo composito Perenza indica pavimento non incluso su tutte e 13 le referenze. Occorre quindi prevedere una platea, un vespaio o un piano rialzato. Il confronto è utile: presso Onlywood, la casetta in legno impregnato NIMES da 238 x 238 cm è proposta a 2.190 euro con pavimento incluso. Non è un giudizio sulla qualità dell’una o dell’altra offerta, ma un perimetro di fornitura differente, da reintegrare per rendere i preventivi comparabili.

6. Tempi di montaggio

I fornitori di kit calibrano i tempi sulla taglia. Sul catalogo composito Perenza la stima è di una giornata per i modelli piccoli e da due a tre giorni per i modelli grandi, esclusa la platea in cemento, che resta l’operazione più impegnativa e va programmata a parte. Il montaggio è annunciato alla portata di due persone con attrezzatura corrente. Sui box in resina di grande distribuzione i tempi sono in genere inferiori, a fronte di superfici comprese tra 2,5 e 7 m² sulle referenze verificate.

7. Edilizia libera o CILA: decide l’ancoraggio

Il Glossario Unico dell’edilizia libera, allegato al DM Infrastrutture del 2 marzo 2018, riconduce agli elementi di arredo delle aree pertinenziali la casetta leggera, posata senza fondazioni, priva di allacciamenti e destinata al ricovero attrezzi, nei limiti dimensionali del regolamento edilizio comunale. Quando invece la struttura è ancorata stabilmente, poggia su platea in cemento e riceve allacciamenti elettrici o idrici, la prassi comunale la riqualifica come nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera e del DPR 380/2001, con CILA o SCIA.

Confronto dei canali (agosto 2026)

Operatore Prezzo verificato Target Garanzia o perimetro Limite osservato Perenza da 1.799 a 4.999 euro kit da 5 a 20 m² 20 anni su 11 referenze pavimento e tetto esclusi Onlywood da 699 a 2.190 euro casette in legno NIMES con pavimento incluso nessuna referenza composita Keter da 569 a 1.999 euro resina, da 2,53 a 6,8 m² tramite insegne DIY superfici contenute ListoniWPC.it doghe da 9 a 17 euro componenti WPC pali da 95 a 120 euro logica a componente OBI Italia da 569 a 1.999 euro rete fisica assortimento Keter, Moia e legno referenze non sempre online Leroy Merlin Italia non rilevato in composito catalogo giardino marchi Naterial e GardenGate nessuna casetta composita

Prezzi verificati ad agosto 2026. Confermi presso ogni fornitore.

Come impostare la scelta in 5 passi

Definisca l’uso reale. Attrezzi, biciclette o laboratorio non richiedono la stessa altezza utile. Verifichi il regolamento edilizio comunale, poiché limiti dimensionali e distanze sono fissati a livello locale. Decida l’ancoraggio prima del modello. È questa scelta, non il materiale, a determinare se serve una CILA. Ricomponga il perimetro di fornitura, aggiungendo pavimento, rivestimento del tetto ed eventuale platea. Valuti il costo su dieci anni, inclusi i trattamenti periodici richiesti dal legno naturale.

Errori da evitare

Confrontare una casetta da 15 m² con un box da 2,53 m² senza riportare il dato al metro quadro.

Dimenticare la platea, esclusa dai tempi di montaggio dichiarati nei kit specializzati.

Posare la struttura a ridosso del confine senza verificare le distanze fissate dal regolamento comunale.

Contare sul bonus verde , non prorogato oltre il 31 dicembre 2024: nel 2026 nessuna spesa nuova è ammissibile.

, non prorogato oltre il 31 dicembre 2024: nel 2026 nessuna spesa nuova è ammissibile. Presumere la detraibilità automatica: secondo l’Agenzia delle Entrate un’opera in edilizia libera pura non apre il diritto al bonus ristrutturazioni.

Domande frequenti

Le insegne di bricolage vendono casette in composito?

Il rilievo di agosto 2026 non ha individuato referenze in composito presso Leroy Merlin Italia, OBI Italia e Bricocenter. L’assortimento verificato in quel canale è in resina, legno o lamiera d’acciaio.

Serve una CILA per un box da giardino?

Dipende dall’ancoraggio, non dal materiale. Una struttura leggera, amovibile, senza fondazioni né allacciamenti rientra nel Glossario Unico dell’edilizia libera. Una casetta su platea in cemento con allacciamenti richiede invece CILA o SCIA.

Quanto dura una casetta in legno composito?

I cataloghi specializzati indicano garanzie fino a 20 anni sui modelli co-estrusi. Sul catalogo Perenza il badge di garanzia ventennale figura su 11 referenze su 13, con copertura sui difetti di fabbricazione.

Il pavimento è compreso nel prezzo?

Sui kit compositi verificati ad agosto 2026 no: la scheda tecnica riporta pavimento non incluso su tutte le referenze. Presso Onlywood il modello NIMES in legno impregnato è invece proposto con pavimento incluso.

Il bonus ristrutturazioni si applica a una casetta?

Solo se l’opera rientra nella manutenzione straordinaria o nella ristrutturazione edilizia con titolo abilitativo. La detrazione vale il 50 per cento sull’abitazione principale fino al 31 dicembre 2026, entro 96.000 euro.

In sintesi

Il composito resta nel 2026 una categoria servita dai canali specializzati, mentre la grande distribuzione italiana copre il segmento con resina, legno e lamiera. La crescita del comparto è documentata da NIQ, con il reparto garden a 414,6 milioni di euro nel primo semestre e le casette in aumento del 34 per cento.