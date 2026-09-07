A Varese è tempo di corsi e la Gran Fondo che finisce sulla Rai



Tra le principali notizie che vi abbiamo raccontato oggi su Varesenews c’è la gara ciclistica amatoriale con oltre 4 mila iscritti che sarà trasmessa dall’emittente pubblica, la vasta gamma di corsi (oltre 500) che si terranno nella Città Giardino tra l’autunno e la primavera, dei fondi alle Polizie Locali, di una storia che parla di madre e figlia e di molto altro.