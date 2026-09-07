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A Varese è tempo di corsi e la Gran Fondo che finisce sulla Rai

I fatti principali e quelli più curiosi di lunedì in meno di 10 minuti

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Tra le principali notizie che vi abbiamo raccontato oggi su Varesenews c’è la gara ciclistica amatoriale con oltre 4 mila iscritti che sarà trasmessa dall’emittente pubblica, la vasta gamma di corsi (oltre 500) che si terranno nella Città Giardino tra l’autunno e la primavera, dei fondi alle Polizie Locali, di una storia che parla di madre e figlia e di molto altro.

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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