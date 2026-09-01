Apple cambia guida: Tim Cook lascia la poltrona di ceo, tocca a John Ternus

Si è chiusa lunedì 31 agosto l’era di Tim Cook alla guida operativa di Apple. L’uscita era stata annunciata ad aprile e il manager resta in azienda come presidente esecutivo del consiglio di amministrazione. Al suo posto, dal 1° settembre, John Ternus, entrato in Apple nel 2001 nel team di progettazione dei prodotti e promosso a capo dell’ingegneria hardware nel gennaio 2021.

Cook aveva preso il timone nell’agosto 2011, poche settimane prima della morte di Steve Jobs, in un momento in cui gli analisti si chiedevano se l’azienda potesse reggere senza il suo fondatore. I numeri hanno risposto: il titolo ha guadagnato circa il 2.280% nei quindici anni della sua gestione, contro il 555% dell’indice S&P 500, e il fatturato annuo è quasi quadruplicato superando i 400 miliardi di dollari. Sotto la sua guida sono arrivati Apple Watch, Apple Pay, AirPods e Apple TV+, ed è nata da zero la divisione servizi, oggi la seconda voce di ricavi dopo l’iPhone con 109,1 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale. Cook è stato anche il primo amministratore delegato dichiaratamente gay di una società Fortune 500.

L’addio al ruolo è arrivato con una lettera aperta pubblicata su apple.com e indirizzata alla comunità degli utenti. Cook vi racconta il rito con cui ha aperto quasi ogni mattina degli ultimi quindici anni: leggere le email ricevute dalle persone in tutto il mondo. Messaggi in cui gli utenti gli raccontavano pezzi della propria vita e il modo in cui i prodotti dell’azienda le avevano attraversate, dalla madre salvata dall’Apple Watch al selfie scattato in vetta a una montagna, insieme alle lamentele di chi non vedeva funzionare qualcosa a cui teneva. In quelle email, scrive, ha riconosciuto un senso di umanità condivisa e l’obbligo di lavorare più a fondo, ma soprattutto una gratitudine difficile da mettere in parole per essere stato lui, dall’altra parte dello schermo, a guidare l’azienda.

Il passaggio di consegne arriva a ridosso dell’evento del 9 settembre a Cupertino, il primo che Ternus guiderà da amministratore delegato e in cui Apple è attesa alla presentazione della nuova gamma iPhone. Per la prima volta dal 2011 l’azienda è affidata a un ingegnere di prodotto e non a un uomo di operations, proprio mentre il settore si gioca la partita dell’intelligenza artificiale.