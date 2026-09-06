Il festival “Echi Urbani” porta a Varese Marco Serino, violinista di Ennio Morricone

Dal 10 al 13 settembre la quinta edizione della rassegna in partenariato con il Comune di Varese: concerti, masterclass e incontri dedicati al violino tra Salone Estense, Biblioteca Civica e corti storiche della città

Dal 10 al 13 settembre, a conclusione del festival Echi del Lago, la proposta culturale de Gli Echi della Natura Academy si sposta a Varese, con la quinta edizione del festival Echi Urbani, in partenariato con il Comune di Varese. Quattro giorni tra concerti, formazione e incontri dedicati al violino, con appuntamenti in diversi luoghi della città.

Il momento centrale della prima parte del festival sarà venerdì 11 settembre alle 21 al Salone Estense, con il concerto “Capriccio Viennese”. Sul palco salirà Marco Serino, violinista che per vent’anni ha collaborato con Ennio Morricone, accompagnato al pianoforte da Kazune Semba.

Il programma attraverserà alcune celebri pagine del repertorio firmate da Fritz Kreisler, Jascha Heifetz e Maurice Ravel, mettendo in luce le possibilità espressive e virtuosistiche del violino: dall’amabile Liebesleid alla funambolica Tzigane di Ravel.

Per ascoltare il concerto sarà sufficiente scegliere uno dei reward della raccolta fondi 2026: una borraccia, una maglietta, una tote bag ricamata a mano oppure l’adozione di un albero nel Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Una masterclass dedicata al violino moderno

La serata dell’11 settembre si inserisce nella masterclass “Il violino moderno di Kreisler”, che Marco Serino terrà a Varese fino a domenica 13 settembre. Chi desidera assistere alle lezioni potrà prenotare un posto come uditore: anche in questo caso la quota di partecipazione andrà a sostegno della raccolta fondi.

Le lezioni e le prove del festival Echi Urbani si svolgeranno anche in collaborazione con Il Borgo Musicale di Clivio e coinvolgeranno alcune corti storiche del centro di Varese, portando così la musica fuori dai tradizionali spazi da concerto.

Sabato conferenza e training autogeno

Il programma proseguirà sabato 12 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, nella Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese, con la conferenza “Il violino moderno di Kreisler”.

L’incontro sarà dedicato alle innovazioni tecniche ed espressive introdotte nel corso della sua carriera da Fritz Kreisler, violinista austriaco naturalizzato statunitense e figura fondamentale nella storia dello strumento. Le sue innovazioni contribuirono infatti a porre alcune delle basi sulle quali si è successivamente sviluppata la moderna tecnica violinistica.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà anche sul rapporto tra musicista, corpo e gestione della performance. Dalle 18.15 al Salone Estense è previsto un training autogeno condotto dalla violinista Corinna Canzian.

Domenica il Concerto Young chiude la prima tappa

La giornata di domenica 13 settembre inizierà invece all’insegna del benessere posturale. L’osteopata Matteo Gabbani condurrà una sessione dedicata agli studenti iscritti alla masterclass di violino, con incontri riservati ai partecipanti.

Nel pomeriggio arriverà il momento di restituire al pubblico il lavoro compiuto durante le giornate di studio. A chiudere questa prima tappa sarà infatti il Concerto Young di Echi Urbani, durante il quale gli studenti della masterclass di Marco Serino saliranno sul palco per presentare il risultato dell’intenso percorso affrontato nei giorni precedenti.

Echi Urbani prosegue a ottobre e novembre

Quello di settembre sarà soltanto il primo dei percorsi autunnali dedicati al violino. Echi Urbani proseguirà dall’1 al 4 ottobre con Marco Fornaciari e successivamente dal 5 all’8 novembre con Corinna Canzian.

Al termine delle tre masterclass entrerà in gioco anche il Premio Agricola, destinato alla migliore studentessa o al migliore studente dei tre percorsi. Il riconoscimento prevede un concerto-premio e un’agevolazione economica significativa per sostenere la prosecuzione degli studi, rafforzando così la vocazione formativa del festival accanto alla sua proposta concertistica.

Musica che sostiene i giovani

Dietro ai festival c’è anche un progetto di sostegno ai giovani musicisti. Il fondo studenti, realizzato grazie al crowdfunding 2026, ha già sette giovani musicisti premiati e sostenuti: Jacopo Girino (Gallarate), Davide Schauber (Lucerna, vive ora a Lugano), Marta Zambon (Santa Giustina), Aleksandra Pavlova (Sacile), e in questi giorni Nadal i Serralta (Maiorca, vive ora a Milano), Giulia Sanguinetti (Roma, vive ora a Milano) e Allegra Britton (Firenze), senza aggiungere le menzioni segnalate ad Alice Ghinato (Pieve di Cadore) e Agnese Polli (Jesolo, vive ora a Torino). Con i nuovi mecenati ed aziende che si uniranno entro fine 2026 per offrire alla loro comunità un supporto concreto, ai premi già assegnati potrebbero aggiungersene altri.

“Ogni borsa di studio che assegniamo non è un premio per la performance di una sera: è uno stimolo nel presente di questi giovani talenti, che testimonia un territorio pronto a sostenere la crescita della sua comunità in un percorso a lungo termine” spiega la direttrice artistica e violinista Corinna Canzian.

Musica che sostiene l’ambiente

Gli Echi della Natura Academy, promotrice dei festival Echi del Lago ed Echi Urbani, affianca alla musica un impegno concreto per l’ambiente. Grazie alla collaborazione con WOWnature, le donazioni raccolte attraverso il progetto possono trasformarsi in nuovi alberi: dai contributi legati all’acquisto di una maglietta fino alle vere e proprie adozioni.

Le risorse sostengono interventi di tutela e riforestazione a Lio Piccolo, in provincia di Venezia, e nel Parco Lombardo della Valle del Ticino.

WOWnature è un’iniziativa nata nel 2018 da Etifor, Valuing Nature, società di consulenza ambientale spin-off dell’Università di Padova e B Corp certificata, con l’obiettivo di contribuire alla tutela e alla crescita di aree verdi in Italia e nel mondo.

Il calendario completo, le modalità di partecipazione e gli eventuali aggiornamenti agli appuntamenti sono disponibili sul sito de Gli Echi della Natura Academy.

Gli Echi della Natura E.T.S. è un’associazione no profit attiva in quattro territori: Dolomiti Bellunesi, Lago Maggiore, Jesolo e Varese. Per ulteriori informazioni sulla raccolta fondi (con donazioni fiscalmente detraibili) basta scrivere a info@gliechidellanatura.academy e per donare il 5×1000 è sufficiente inserire il codice fiscale 93060830259 per Gli Echi della Natura E.T.S.