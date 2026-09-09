Settembre, tempo per sé: 10 modi per ripartire con Varese Corsi
Con Varese Corsi, anche un piccolo spazio nella settimana può diventare un’occasione per stare meglio, imparare qualcosa di nuovo e incontrare altre persone.
Settembre porta con sé la voglia di ripartire, rimettere ordine nelle giornate e, perché no, trovare finalmente un po’ di tempo per sé. Ma non sempre serve stravolgere la propria routine: a volte basta un’ora.
Con Varese Corsi, anche un piccolo spazio nella settimana può diventare un’occasione per stare meglio, imparare qualcosa di nuovo e incontrare altre persone.
Ecco alcuni corsi per…
PER RIMETTERSI IN MOVIMENTO
- Ginnastica funzionale: corpo libero e pesi – 10 lezioni da lunedì 14/09 dalle 18:00 alle 19:00 presso la Palestra Scuola El. Morandi
- G.A.G. – 10 lezioni da lunedì 21/09 dalle 19:00 alle 19:45 presso la Palestra Scuola El. Morandi
- Pilates Mat (per tutti) – 10 lezioni da martedì 15/09 dalle 19:00 alle 19:45 online
- Pilates in pausa pranzo – 10 lezioni da mercoledì 16/09 dalle 13:00 alle 13:45 presso l’Hub di Calcinate del Pesce
PER RALLENTARE
- Yoga dolce in pausa pranzo – 10 lezioni dal lunedì 14/09 dalle 13:00 alle 14:00 presso Aule e Salone Motta
- Mindful Walk: camminata consapevole nel parco – 5 lezioni da domenica 27/09 dalle 10:00 alle 11:00 presso il Parco di Villa Baragiola
- Pavimento pelvico funzionale – 10 lezioni da martedì 29/09 dalle 17:00 alle 17:45 presso Aule e Salone Motta
PER IMPARARE QUALCOSA DI NUOVO
- Tedesco per principianti assoluti (A0) – 12 lezioni da martedì 22/09 dalle 19:00 alle 20:00 online
- Informatica (base) – 10 lezioni da martedì 29/09 dalle 09:30 alle 11:00 presso Aule e Salone Motta
- Canto per stonati e non! – 5 lezioni da martedì 29/09 presso la Palestra Scuola El. Morandi
Tre modi diversi di vivere il proprio tempo, con un unico obiettivo: tornare a casa con qualcosa in più. Una nuova competenza, un po’ di benessere, un sorriso o magari una persona nuova da conoscere.
Per avere maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi, è possibile consultare il sito di Varese Corsi.
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