Guasto alla stazione: ritardi sulla tratta Varese – Porta Garibaldi

stazione ferrovie dello stato varese

Mattinata di ritardi per i treni in partenza da Varese sulla tratta S5. A causa di un guasto agli impianti di circolazione proprio della stazione di piazzale Trieste, i convogli stanno accumulando ritardi in partenza tra i 15 e i 35 minuti. Ripercussioni si registrano su tutta la linea Varese Treviglio.

I disagi sono cominciati alle 5.43 quando il treno S52003 si è mosso con un ritardo di 21 minuti. Così i successivi, come il convoglio delle 7.43 partito con 32 minuti di ritardo, sino alla cancellazione del 5307 delle 8.06 diretto a Porta Garibaldi, e alla successiva soppressione di quello delle 9.32 da Porta Garibaldi e atteso a Varese alle 10.26.

Anche il convoglio S523039 previsto da Varese alle 11.43 è partito invece da Gallarate alle 12.09 mentre l’S523043 programmato da Varese alle 12.13 non ha raggiunto Treviglio ma si è fermato a Milano Certosa per un intervento di manutenzione straordinaria legato a un atto vandalico.

A metà mattinata, i tecnici della rete ferroviaria RFI sono intervenuti per risolvere il guasto e ripristinare la normale circolazione.