Non rispettavano le “fasce protette”: sanzionati 17 locali in cui si usano le slot machines

Diciassette locali sparsi su tutto il territorio provinciale sono stati sanzionati – nel primo trimestre del 2024 – dagli uomini della Guardia di Finanza in seguito a una serie di controlli effettuati per prevenire e contrastare le patologie (ovvero la ludopatia) e le altre problematiche legate al gioco d’azzardo lecito.

Le operazioni delle Fiamme Gialle coordinate dal Comando Provinciale di Varese si sono svolte in esercizi pubblici – nei quali sono posizionate le slot machines – situati a Caronno Pertusella, Cremenaga, Cunardo, Ferrera di Varese, Luino, Maccagno, Marchirolo e Olgiate Olona.

I gestori dei locali che sono hanno ricevuto sanzioni (amministrative e pecuniarie) sono accusati di avere violato le ordinanze emanate dai sindaci e i regolamenti approvati dai rispettivi consigli comunali. In particolare non sono state rispettate le cosiddette “fasce protette”, ovvero gli orari in cui i dispositivi del gioco d’azzardo devono essere spenti (solitamente gli orari di entrata e uscita dal lavoro e dalle scuole).

Iniziative intraprese dagli Enti Locali per regolamentare e limitare il fenomeno del gioco, soprattutto in relazione alla sempre più ampia diffusione delle slot machines. I finanzieri hanno riscontrato, anche tramite l’utilizzo di uno strumento all’avanguardia in uso alla Polizia Economico-Finanziaria, denominato “SCAAMS”, la messa in funzione di alcuni apparecchi da intrattenimento, in violazione delle limitazioni orarie.

In questi casi le sanzioni amministrativo pecuniarie vanno da un minimo di 100 a un massimo di 9.294 euro. Sanzioni che sono state pagate immediatamente da parte dei gestori, molti dei quali appartengono alla comunità cinese.

Gli importi riscossi dagli Enti Locali e dalla Prefettura di Varese potranno essere investiti in nuovi progetti e iniziative volti alla prevenzione e al contrasto della ludopatia.

Nel settore del gioco pubblico, l’azione della Polizia Economico-Finanziaria è mirata anche a tutelare i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di alcuna garanzia, salvaguardando le fasce più deboli e al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità, economica e organizzata.