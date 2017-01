Una settimana di nuoto gratis per rilanciare la piscina di Solbiate

Ha riaperto i battenti la piscina comunale di Solbiate Olona, chiusa dallo scorso novembre a causa dei problemi con il vecchio gestore. Ora tutto è ripartito e -come era stato promesso- dal 9 gennaio i primi nuotatori sono tornati a riempire le vasche.

E per incentivare sempre più nuotatori a tornare la nuova gestione ha deciso di rilanciarsi con due settimane di attività promozionali: da lunedì 9 e fino a domenica 15 gennaio l’ingresso sarà gratuito per il nuoto libero, mentre dalla prossima settimana sarà possibile accedere ad una tariffa promozionale di 3 euro.

Gli orari di apertura del centro di Piazzale dello Sport saranno dalle 7 alle 20 il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 21 il martedì e dalle 8.30 alle 22 il giovedì. Tutti i corsi di nuoto e di acqua fitness cominceranno invece lunedì 23 gennaio.

Nel frattempo tutti coloro i quali avevano un abbonamento attivo con la gestione precedente fino al 21 gennaio potranno presentarsi alla reception della piscina per sistemare la propria posizione (abbonamento a corsi e/o nuoto libero). Per una gestione più snella ed evitare code e conseguenti attese, è preferibile presentarsi nello stesso giorno e ora previsti dall’iscrizione precedente: per esempio, chi frequentava il lunedì dalle 18 alle 18.45 dovrebbe presentarsi alla reception in quella fascia oraria.