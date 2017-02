Vigili del fuoco

Un incendio che è partito dalla canna fumaria e ha interessato una parte del tetto di una villetta (la foto è di repertorio). Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio e le fiamme sono state domate. E’ accaduto questa mattina, venerdì 10 febbraio, intorno alle 10.30 a Casale Litta, in via Roma.

La villetta a due piani è quella del sindaco di Casale Litta Graziano Maffioli: “Eravamo tutti fuori casa – racconta-. Io ero in Comune e mi hanno avvertito dell’incendio quindi sono venuto subito qui. Per fortuna i miei vicini di casa avevano già chiamato i vigili del fuoco.

Non riesco a capire che cosa possa essere successo – dice ancora- la canna fumaria è coibentata e la stufa era appena stata pulita, come tutti gli anni. Davvero non sappiamo come sia potuto accadere”.

Le fiamme hanno distrutto una parte del sottotetto, ma non hanno per fortuna interessato la casa che resta quindi agibile.