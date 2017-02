Doppia sfilata per il Carnevale di Lavena Ponte Tresa

Il carnevale di Lavena Ponte Tresa (inserita in galleria)

Doppia festa a Lavena Ponte Tresa per il Carnevale Tresiano, che si svolgerà sabato 25 e martedì 28 febbraio.

Si inizia sabato 25 febbraio alle 10 in piazza Gramsci con “Re Guzz e Regina Piota” per un momento di festa accompagnato da giochi, magie e animazioni.

In piazza Sangiorgio dalle ore 12 si potrà pranzare con trippa, risotto e salamini .

Alle 15 in piazza Gramsci l’inaugurazione ufficiale del Carnevale con la consegna della chiavi della città da parte del sindaco a Re Guzz e Regina Piota; seguirà la sfilata dei carri per le vie del pese in compagnia della banda.

I monarchi del Carnevale incontreranno per un saluto le autorità elvetiche, nei pressi della dogana di Ponte Tresa. Il corteo si concluderà in piazza Gramsci dove sarà consegnato un premio a tutte le mascherine.

La festa prosegue con una serata danzante in maschera per grandi e bambini alla Sala Polivalente di via Colombo.

Martedì 28 febbraio la seconda sfilata dei carri allegorici per le vie del paese. I carri si raduneranno alle 13.30 in via Zanzi a Lavena (parco Hirshom) per poi partire verso Ponte Tresa alle 14.30.

Il corteo si conclude in piazza Europa con la riconsegna delle chiavi al sindaco, l’estrazione della lotteria e la premiazione dei carri più belli.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Carnevale Tresiano, con il patrocinio del comune di Lavena Ponte Tresa e la collaborazione della Pro Loco.