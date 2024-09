Primo ritorno a casa in battello per gli studenti di Brusimpiano e Lavena Ponte Tresa

Il meteo non ha aiutato ma il primo viaggio di ritorno a casa in battello degli studenti da Porto Ceresio a Brusimpiano e Lavena Ponte Tresa è andato bene. Nonostante il vento, il cielo pieno di nuvole e il lago un po’ mosso, tutti i ragazzi hanno voluto godersi il viaggio – della durata di una ventina di minuti – sul ponte e sono sbarcati infreddoliti ma contenti.

Ad accoglierli il sindaco di Brusimpiano Fabio Zucconelli, che insieme al collega di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino ha lavorato su più fronti per garantire questo servizio alle famiglie dei rispettivi comuni che hanno i ragazzi alla scuola media dell’Istituto comprensivo, che ha sede a Porto Ceresio, o ai ragazzi che frequentano le superiori a Bisuschio.

Per loro, a meno di arrangiarsi con mezzi propri, per tutta la settimana il ritorno a casa è reso problematico dalla chiusura della strada tra Porto Ceresio e Brusimpiano fino alle 17 per i lavori di consolidamento della frana in località Cantine di Porto Ceresio. L’alternativa con i mezzi pubblici – passare cioè con l’autobus dalla strada di Cuasso per bypassare la chiusura – non è stata possibile a causa della mancanza di mezzi adeguati da parte di Autolinee varesine. Così, l’unica possibilità per rientrare da scuola era passare dal lago e i due sindaci, in collaborazione con la Navigazione Lago di Lugano e il supporto dell’Autorità di Bacino, hanno organizzato il servizio via lago che ha fatto oggi la sua prima corsa

Una ventina i ragazzi che hanno usufruito del battello Ceresio nel primo giorno di questo insolito ritorno da scuola, ma il servizio è disponibile per circa 60 studenti.

«Un doveroso ringraziamento all’Autorità di bacino, al suo presidente Mastromarino e al direttore Tumbiolo per essersi prodigati e aver finanziato il servizio – dice Zucconelli – Un ringraziamento anche alla Navigazione che ci è venuta incontro con gli orari. Oggi abbiamo sbarcato i primi ragazzi che hanno potuto usufruire di un servizio pubblico messo a disposizione dagli enti locali, e ci auguriamo di aver potuto aiutare tutte le famiglie che non avevano altre possibilità. Un approccio possibile solo quando ci sono amministratori pubblici eletti che si fanno carico dei problemi dei cittadini e cercano di risolverli».

Il servizio proseguirà fino a venerdì 20 settembre, data prevista per la conclusione dei lavori di consolidamento della frana e la riapertura della strada. «Se per qualunque motivo non si dovessere terminare in tempo i lavori, abbiamo già scritto ad Anas e al Prefetto per chiedere che la strada venga riaperta dalle 13 alle 15 per far passare il pulmann che riporta i ragazzi a casa da scuola», conclude il sindaco Zucconelli.