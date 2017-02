Facile.it sbarca in piazza Monte Grappa

Dai cappelli ai servizi on line: è curioso il destino dell’angolo di piazza Monte Grappa che “confina” con via Volta.

Quello che era lo storico negozio De Micheli, ora è un locale in completa ristrutturazione. Da qualche giorno i cartelli mostrano anche cosa diventerà: non un negozio classico, ma il primo punto servizi di Facile.it, il noto portale “broker” che confronta i prezzi di assicurazioni, mutui, e contratti adsl.

I cartelli recitano “il primo Facile.it store” e stando alle prime verifiche, sembra proprio così: non risultano infatti in via ufficiale altri store della compagnia in Italia.

Facile.it ha oltre 1,5 milioni di clienti on line, tecnicamente è un broker assicurativo che opera con l’autorizzazione dell’IVASS ed è mediatore del credito iscritto all’albo dei Mediatori Creditizi presso OAM.