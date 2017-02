Il programma elettorale? Il Pd lancia i gruppi tematici di cittadini

Gruppi tematici per la costruzione del nuovo programma elettorale. Lo propone il Partito Democratico di Tradate, dopo il buon riscontro ottenuto dal questionario lanciato nei giorni scorsi, alle cui domande hanno risposto qualche centinaio di risposte. Ora la nuova proposta, per stendere in maniera allargata il programma della prossima tornata elettorale per la forza politica che sostiene il sindaco uscente, Laura Cavalotti.

«Il primo degli appuntamenti è fissato per sabato 18 febbraio alle ore 10.00 nella nuova sede del PD di via Santo Stefano per dare avvio al lavoro dei gruppi tematici per la realizzazione del nuovo programma elettorale» spiega il Segretario PD Santi Raineri.

Ecco quali saranno le aree tematiche in cui si divideranno i gruppi:

1) Famiglia, sociali e tutela dell’ospedale

2) Bilancio, risanamento finanziario e riduzione delle imposte

3) Urbanistica, opere pubbliche e riqualificazione della Fornace

4) Ambiente e spazi verdi

5) Mobilità, illuminazione, marciapiedi e strade

6) Cultura, sport, scuole e giovani

7) Innovazione, partecipazione e comunicazione istituzionale

8) Sicurezza

«Prosegue così l’attività di ascolto dei cittadini in vista della realizzazione del programma amministrativo dei prossimi anni, che il PD intende realizzare in modo partecipato e aperto nei confronti della cittadinanza» – afferma Aureliano Gherbini, capogruppo PD in Consiglio Comunale -. Per aderire è questi gruppi ci puoi scrivere una mail a pdtradate2017@gmail.com o contattarci sulle pagine facebook PD Tradate o Tradate nel cuore, indicando l’area tematica di interesse. Se non hai modo di partecipare ai gruppi di lavoro, puoi comunque farci avere le tue idee oppure compilare il questionario al seguente link».