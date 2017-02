Inaugurazione con i campioni per la Palestra rinnovata

Vedano Olona - inaugurazione palestra

Taglio del nastro, questa mattina, per la rinnovata Palestra del centro sportivo Mario Porta di Vedano Olona. Dopo molti mesi di lavoro, e qualche intoppo burocratico, la Palestra grande del centro sportivo è stata riconsegnata alle molte società sportive vedanesi.

Questa mattina l’Amministrazione ha organizzato una mattinata dedicata ai bambini della Polisportiva Aurora, che si è aperta con una breve cerimonia di inaugurazione e poi ha lasciato spazio ai piccoli sportivi che si sono divertiti a giocare con due campioni della prima squadra della Pallacanestro Openjobmetis Varese, Norver Pelle e Massimo “Bullo” Bulleri, accompagnati dal Team manager Massimo Ferraiuolo.

“Siamo davvero contenti di essere giunti alal finedi questo percorso”, ha detto il sindaco Cristiano Citterio, che ha lasciato la “scena” al vicesindaco Vincenzo Orlandino, che ha seguito tutto l’intervento di ristrutturazione.

“Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto per l’impegno e la passione messa anche nel superare gli ostacoli che ci sono stati – ha detto Orlandino – Ora consegniamo la palestra a tutti i vedanesi, e in particolare ai bambini e ai ragazzi, con l’augurio di consumarla tutta a furia di utilizzarla. Vorremmo che Vedano diventasse una “città dello sport”, e questa palestra rinnovata può essere un buon punto di partenza”.

Anche il consigliere provinciale Paolo Bertocchi ha apprezzato l’intervento fatto, così come Massimo Ferraiuolo, che ha detto chiaramente che gli piacerebbe fare qui qualche allenamento della Pallacanestro Varese.

Grandi applausi infine per l’ospite d’onore Gianni Corsolini, vera leggenda nel mondo del basket, e cittadino vedanese, che ha esortato i ragazzi a fare sport “non per i genitori o per la squadra, ma per voi stessi, per la vostra vita”.

L’intervento effettuato nella struttura di via Bixio ha riguardato la pavimentazione con il rifacimento del parquet, la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento a pavimento, l’ammodernamento della centrale termica e la sostituzione dell’impianto di illuminazione con nuove lampade a led a risparmio energetico. E’ stata rifatta infine la tinteggiatura di alcune pareti con nuovi colori scelti dalle associazioni sportive.

Un investimento di circa 200mila euro che permetterà per un risparmio sulle spese energetiche nei prossimi anni.