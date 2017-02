Luino triste, Repubblica in città per il “video riparatore”

Foto varie

L’ultimo atto della querelle sulla Luino triste s’è consumato oggi in città quando il quotidiano La Repubblica è tornato per sentire che aria tira, se davvero si respira quella tristezza di cui parlano i comici intervistati. Tutto raccolto in un nuovo video.

E no, non è così secondo i lunensi, che già su Facebook nei giorni scorsi l’avevano detto con parole, foto, e addirittura magliette.

Immancabile, nel servizio, il riferimento al paesaggio, ma c’è anche di più: «Forse i comici non hanno vissuto abbastanza Luino, sono andati via, son tornati poco. No, Luino non è triste», è stato il coro unanime.

E la chiosa ce l’ha messa il sindaco, Andrea Pellicini, che ribadisce: «Siamo la città di grandi comici, è vero, ma prima ancora di poeti e scrittori. Siamo una città a 360 gradi, e allegra. Anche Piero Chiara l’ha detto: qui c’è un’atmosfera incredibile proprio grazie ai colori».