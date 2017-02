Polenta e mascherine per il “martedì grasso”

Le immagini dei volti e delle maschere che hanno partecipato alla sfilata di Carnevale sabato pomeriggio in centro a Varese. Foto di Roberto Gernetti

Polenta e mascherine per il Carnevale a Cittiglio. L’appuntamento è per martedì 28 febbraio quando si terrà una giornata di eventi dedicati a grandi e piccini. Organizzato dall’Associazione “Quelli del centro storico” e dal “Gruppo Alpini di Cittiglio” infatti, il programma di eventi ha l’obiettivo di coinvolgere gli anziani e i bambini, riscoprendo antiche tradizioni e ricordi in un’atmosfera di festa per tutti.

Alle 12 infatti, ci sarà la distribuzione della polenta, di casa in casa, per tutti coloro che la ordineranno. Nel pomeriggio sono in programma giochi per bambini mentre alle 16 ci sarà una merenda per tutti.

Un evento molto sentito in paese, come spiegano gli organizzatori dell’associazione “Quello del centro storico” che quest’anno ha visto la collaborazione di molte realtà del paese e dell’amministrazione comunale. Su Facebook è stato inoltre creato un gruppo dedicato al Carnevale dove i cittadini stanno condividendo foto del passato, ricordi e interviste agli anziani del paese.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai territorio colpiti dal terremoto nel Centro Italia.