Tre incontri per valutare il piano sulla ex camiceria Leva

ex camiceria leva a Ispra

Il Comune di Ispra ha previsto tre incontri pubblici per la valutazione del piano di intervento integrato per la ex camiceria Leva. Si inizia mercoledì 1 marzo alle 21 con un incontro con i commercianti in sala consiliare. Lunedì 6 marzo alle 21 all’Hotel Europa si terrà invece una serata aperta alla cittadinanza. Infine, il 13 marzo, ancora in sala consiliare e sempre alle 21, un incontro con le associazioni sportive e culturali.