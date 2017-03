Altre due settimane di lavori stradali a Case Nuove

La ferrovia T1-T2 Malpensa

Ancora due settimane di lavori sulla strada statale 336 ‘dell’Aeroporto di Malpensa’, per consentire il completamento dei lavori della ferrovia tra il Terminal 1 e Terminal 2 dell`aeroporto di Milano Malpensa (attivata a dicembre).

Il tratto interessato è la “vecchia” 336 (poi affiancata dalla superstrada): la chiusura al km 12 è prorogata ancora fino al 17 marzo, per gli ultimi ritocchi alla sistemazione delle opere in superficie. Il traffico sarà deviato sulla statale 336dir tra gli svincoli Terminal 2 e Case Nuove, utilizzando la strada provinciale 52 ‘Via per Tornavento’.

Cantieri stradali Anas Lombardia

Le altre chiusure previste in Lombardia.

Sulla strada statale 36 ‘del lago di Como e dello Spluga’, per consentire i lavori di manutenzione degli impianti tecnologici nelle gallerie, saranno necessarie alcune limitazioni al transito in orario notturno in provincia di Lecco.

In particolare dalle 21.00 di lunedì 6 marzo alle 5:00 di martedì 7 marzo sarà chiusa la carreggiata sud nel tratto compreso tra gli svincoli di Bellano (km 75,350) e Abbadia Lariana (57,700), nei comuni di Bellano, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, in provincia di Lecco; dalle 21.00 del 9 alle 5.00 del 10 marzo sarà chiusa in direzione sud nel tratto tra gli svincoli di Trivio di Fuentes (km 92,400) e Bellano (km 75,350).

Dalle 21.00 del 7 alle 5.00 dell’8 marzo sarà chiusa la carreggiata in direzione nord tra gli svincoli di Abbadia Lariana (57,700) e Bellano (km 75,350); dalle 21.00 dell’8 alle 5.00 del 9 marzo sarà chiusa la carreggiata in direzione nord tra gli svincoli di Bellano (km 75,350) e Trivio di Fuentes (km 92,400), nei comuni di Colico, Dorio, Dervio e Bellano, in provincia di Lecco.

Sulla strada statale 42 ‘del Tonale e della Mendola’ saranno chiuse nella notte tra il 6 e il 7 marzo (fascia oraria 21.00-5.00) le gallerie Lovere e Costa Volpino, situate tra il km 59,500 (svincolo Lovere) e il km 65,900 (svincolo Costa Volpino Rogno nord) in provincia di Bergamo. I percorsi alternativi, indicati in loco, si articoleranno lungo la viabilità locale e provinciale Le limitazioni si rendono necessarie per consentire i lavori di manutenzione degli impianti tecnologici installati nei tunnel.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in `App store` e in `Play store`. Inoltre si ricorda che il servizio clienti `Pronto Anas` è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde, gratuito, 800 841 148.